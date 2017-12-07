Из-за ситуации в Крыму Украина призывает к новым санкциям против России

Климкин в Вене призвал к новым санкциям против России из-за ситуации в Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене призвал усилить давление на Россию, в том числе через введение новых санкций, из-за ситуации в аннексированном Крыму, сообщает «Крым.Реалии».

Об этом Павел Климкин сообщил в Твиттере.

#CrimeaIsBleeding. Every human rights abuse in Crimea should lead to new sanctions. It’s effective. #OSCEMC17 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

«Каждое нарушение прав человека в Крыму должно приводить к новым санкциям. Это эффективно», – подчеркнул министр.

По сведениям директора политического департамента МИД Украины Алексея Макеева, Климкин также призвал международных партнеров никогда не сдаваться относительно освобождения Крыма и ужесточить санкции против России.

Кроме того, спикер МИД Марьяна Беца со ссылкой на слова Климкина сообщила, что глава украинского внешнеполитического ведомства призвал усилить давление на Россию.

По ее словам, США, Канада, Швеция, Турция, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Эстония, Норвегия, Великобритания и Дания согласились, что «надо усиливать давление на Россию».

В сентябре этого года Совет Европейского Союза продлил до 15 марта 2018 года действие санкций в отношении 149 физических лиц, представителей России и сепаратистов, и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Этот список был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в обход санкций в аннексированный Крым турбин компании Siemens тремя российскими физическими и тремя юридическими лицами.

Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров также вылетели в Вену на встречу с министрами стран-членов ОБСЕ, а также государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Крым.Реалии»