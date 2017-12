Из-за ситуации в Крыму Украина призывает к новым санкциям против России

Климкин в Вене призвал к новым санкциям против России из-за ситуации в Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене призвал усилить давление на Россию, в том числе через введение новых санкций, из-за ситуации в аннексированном Крыму, сообщает «Крым.Реалии».

Об этом Павел Климкин сообщил в Твиттере.

#CrimeaIsBleeding. Every human rights abuse in Crimea should lead to new sanctions. It’s effective. #OSCEMC17

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017