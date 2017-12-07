Россия не намерена уходить из Сирии

Военные базы России в Сирии Хмеймим и Тартус продолжат действовать и после завершения военной операции РФ в этой стране.

Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, информирует «Деловая Столица».

“Обе базы в Сирии, и Хмеймим, и Тартус, не только продолжат функционировать, но постоянно будут улучшать свои качества и возможности, имея впереди долгосрочную перспективу нашего присутствия в этом далеко не спокойном регионе”, – заявил Шаманов.

Шаманов добавил, что на территории якобы Сирии наступил “период постконфликтного урегулирования со своими сложностями и особенностями”. Он также отметил, что в России был накоплен большой опыт в результате первой и второй чеченских войн.

“Нам есть чем поделиться с нашими сирийскими коллегами и другими гарантами процессов мирного урегулирования в Сирии”, – сказал представитель Госдумы.

Шаманов также пообещал, что часть российских войск из Сирии все же выведут, но это будет определять Владимир Путин, как верховный главнокомандующий российской армии.

6 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что войска режима Башара Асада и его российские союзники якобы полностью освободили Сирию от джихадистов “Исламского государства”.

Однако в Пентагоне не согласились с этим заявлением, подчеркнув, что “Исламское государство” еще не побеждено.

«Деловая Столица»