Международный уголовный суд признал российскую агрессию против Украины

Гаагский трибунал установил признаки международного вооруженного конфликта на Донбассе.

Прокурор Гаагского суда зафиксировал два периода особенно ожесточенных боев с начала вооруженного конфликта на Донбассе: в Иловайске в августе 2014 года и в Дебальцево с января по февраль 2015 года. Об этом говорится в отчете прокурора МУС Фату Бенсуда, обнародованном на официальном сайте суда, передает «Фокус».

В частности, прокуратура МУС установила факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами Российской Федерации.

Предварительнон расследование установило, что вооруженные формирования боевиков “ДНР” и “ЛНР” “достаточно организованы, чтобы рассматриваться как стороны немеждународного вооруженного конфликта.

В то же время сообщается о возможности рассматривать противостояние на востоке Украины как международный конфликт.

“Канцелярия прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего следует, что самое позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт “, – говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал) зафиксировала более 1,2 тысячи фактов возможного совершения преступлений на Донбассе.

По данным прокуратуры Гаагского трибунала, во время конфликта погибло около 10 225 человек и были ранены – 24 541. В частности, в период с апреля 2014 года по август 2017-го были убиты не менее 2505 гражданских лиц.

«Фокус»