Общинность в России – это диктат!

Преступление и унижение. Почему российские олимпийцы грезят ядерным оружием?

Общинность в России – это не консенсус, это диктат. И в международные отношения она вводит тот же дискурс в стилистике “нагнуть” и “трахнуть”, пишет Алексей Кафтан на страницах «Деловой Столицы».

Теперь ясно, почему форма российской олимпийской сборной выглядит приветом из прошлого – готовились. Готовились к тому, что ее, сборную, в приличное общество не пустят, а потому не напрягались – позориться в этом перед миром все равно не придется. Ну разве что, может быть, тем отщепенцам, которых Международный олимпийский комитет признает “чистыми” и допустит к соревнованиям – в отличие от “нечистых”, уличенных в употреблении допинга. К слову, любопытно, что скажет о такой интерпретации классического библейского сюжета Московский патриархат. Или сделает вид, что не узрел столь явной параллели?

А что до костюмчиков, то для дефиле на патриотической олимпиаде (пора бы, наконец, зафиксировать в словарях семантическую разницу между этим словом и Олимпийскими играми) по мотивам 1984 г. где–нибудь в Рязани они вполне сгодятся: свои стерпят и не такое. И потом, проведя такие состязания, Кремль не только переострит остряков, подобное предлагавших, но и покажет всему миру, с какой гордой стойкостью Россия переживает глобальное унижение.

Унижение, заметьте, – не наказание. Такова единодушная позиция всех причастных и даже непричастных, но обласканных вниманием СМИ особ. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев без обиняков называет решение МОК “мерзким” и с видом бывалого конспиролога утверждает, что это часть общей линии на сдерживание России. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова причитает о попранном национальном достоинстве (явно дискриминирующее, кстати, утверждение: о “многонациональном” было бы куда корректнее). Вездесущая Наталья Поклонская пророчествует, что МОК будет распущен – вестимо, за нанесенное великой стране оскорбление. Цитатничек пополняется в режиме нон–стоп, но вне зависимости от формы содержание его до оскомины скудно: Россию обидели ни за что.

В общем, не ждите раскаяния – его не будет. Ни у тех, кто говорит, ни у тех, от чьего имени говорят: Россия никогда не признает ни своих ошибок, ни своей злонамеренности. Это и скрепа, и руководство к действию. Усерись – не покорись. Погорел – отрицай. Пойман с поличным – отпирайся. Потому что это не ты такой – это жизнь такая.

Российское кредо: все делают это (“это” означает что угодно предосудительное – политическое убийство, допинг, агрессивную политику, ущемление меньшинств, разрушение экосистем, нужное вписать) – просто не все попадаются. Значит, в следующий раз попадаться нельзя. Парадоксально, но в этой логике те, кого МОК к выступлениям допускает, – предатели. Не потому, что не попались – потому, что, соглашаясь, ставят свои интересы превыше государственных. Опять же, все делают это – но… Именно: не все афишируют.

В российском общественном сознании так мало личного и так много государственного, что Россия останется тоталитарной по своей сути страной независимо от того, кто ею управляет. Общинность в России – это не консенсус, это диктат. Неудивительно, что такая модель экстраполируется и на международные отношения. Здесь все тот же дискурс в стилистике “нагнуть” и “трахнуть”. И когда нагибаем и трахаем “мы”, это в естественном порядке вещей – будь то хоть международное право, хоть соседи, хоть принципы спорта. Иное дело, когда нагибают и трахают “нас”. И пост спикера российского МИДа Марии Захаровой на странице в Facebook служит прекрасной иллюстрацией этого мировоззрения: решение МОК – очередная безуспешная попытка “завалить Россию”.

Информатор WADA Григорий Родченков и для среднего россиянина, и для тех, кто говорит от его имени, – безусловный предатель. То ли наивный, то ли жадный – но изменник. Учитывая обстоятельства, кстати, наверняка будет раскручиваться и еще одна тема: Родченков не русский. Русский бы так не поступил. А вот Родченков… Вообще, хохол и в России остается хохлом, как бы ни пытался замаскировать свое происхождение исправлением фамилии. Отсутствие дополнительной хромосомы – его не скроешь. Боится, что найдут? Правильно боится. В случае чего всегда можно сыграть в “Где ваши доказательства?” и “Наше дело – правое”.

Здесь вот что интересно: сплав этики зеков и спецслужб в российском публичном пространстве полностью вытеснил этику человеческую. С одной стороны, действует принцип избирательной справедливости: блатного фраерам не судить – блатному их разводить можно, главное – чтобы братву не кидал. С другой – в роли братвы выступает государство, и все зло, сделанное в его интересах, есть добро. Что делать, Макиавелли в русском пересказе звучит так же убого–неуклюже, как и Маркс.

Усугубляет ситуацию комплекс сверхдержавы, выросший из специфичного для российской культуры комплекса сверхчеловека (специфичного в том смысле, что у частных лиц он проявляется в основном на уровне бытовом и преимущественно в условиях анонимности). Открыт этот комплекс, к слову, еще одним криптохохлом, который стремился оторваться от корней. “Тварь я дрожащая или право имею?” – Достоевский вложил этот вопрос–оправдание в голову Родиона Раскольникова, но он же характеризует и российскую внешнеполитическую парадигму. Почему Москва вторглась в Грузию? Влезла в Сирию? Отжала Крым? Вмешалась в выборы в США? Почему развернула целую государственную допинговую программу? Потому что могла.

В этой связи нельзя не упомянуть и о второй парадигме, которая также коренится в культуре: победителей не судят, по крайней мере, когда к таковым относят Россию. Это табу – хотя, учитывая демографическую и конфессиональную ситуацию, здесь уместнее слово харам. Потому с поистине религиозным жаром Москва отстаивает и свою версию событий Второй мировой войны, и свое право на медали, заработанные на минувших Олимпийских играх.

Что дальше? А дальше, вслед за французским адмиралом, говорившим, правда, о своих соотечественниках–роялистах, можно повторить “они ничему не научились и ничего не забыли”. Только в нашем контексте эту фразу надо бы дополнить: и ничего не поняли. Если уж олимпийские чемпионки позволяют себе стращать МОК ядерным оружием, это свидетельствует о мировоззренчески обусловленном расстройстве логического мышления. У России приступы этой хвори случались и раньше. Просто потому, что она предпочитает всем другим компанию эксклюзивных друзей. Армии и флота. Саддама и Муаммара. Башара и Башира. Кима и Захарченко. Сейчас, впрочем, они и им подобные – лишь опоры могущества России. Фундаментом же являются полоний, рутений и мельдоний.

Алексей Кафтан, «Деловая Столица»