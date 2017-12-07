МВФ призывает власти Украины обеспечить борьбу с коррупцией

МВФ призывает власти Украины обеспечить независимость НАБУ и САП. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала власти Украины обеспечить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом говорится в заявлении Лагард, опубликованном на сайте МВФ, передает «Деловая Столица».

«Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине, которые могут свернуть прогресс, достигнутый в создании независимых институтов для борьбы с коррупцией на самом высоком уровне», – отметила она.

Глава МВФ подчеркнула, что борьба с коррупцией остается ключевым требованием не только западных партнеров, но также украинского общества, а также является частью обязательства правительства в рамках программы с МВФ.

«Мы настойчиво призываем украинскую власть и парламент обеспечить независимость НАБУ и САП. Мы также настоятельно призываем власть показать быстрый прогресс касательно законодательства, которое должно запустить работу независимого Антикоррупционного суда, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, который необходим для вынесения решений по коррупционным делам на самом высоком уровне», – говорится в заявлении Лагард.

Ранее сообщалось, что депутаты намерены упростить процедуру увольнения руководителей всех четырех антикоррупционных ведомств. Соответствующий законопроект №7362 уже зарегистрирован в Верховновой Раде.

США осудили закон об убийстве НАБУ и пригрозили сокращением помощи Украине, считая, что антикоррупционная борьба в стране сходит на нет .

«Деловая Столица»