Столтенберг заявил о восстановлении сотрудничества НАТО с Россией. Североатлантический альянс начал работать над восстановлением контактов с Россией через военные каналы.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «Depo.Мир».

«После долгого перерыва эти каналы были использованы председателем военного комитета и главнокомандующим войсками НАТО в Европе. Они оба рассуждают, как сделать так, чтобы эти каналы функционировали», – сказал он.

По словам генсека, инициатива по возобновлению контактов по военной линии была выдвинута в ходе заседания Совета Россия-НАТО. Своим движением навстречу России альянс хочет добиться усиления безопасности в воздушном пространстве над Балтийским морем.

«В отношениях между двумя сторонами важно, чтобы они своевременно информировали друг друга об учебе, так как это помогает созданию большей прозрачности и предсказуемости. Потому что в случае, когда больше военной деятельности, риски увеличиваются, и важно предотвратить несчастные случаи», – отметил Столтенберг.

«Гуля Полее» сообщало, что НАТО призывает Россию деоккупировать захваченные у Грузии Абхазию и Южную Осетию.

«Depo.Мир»