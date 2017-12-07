В России просят возбудить уголовное дело о преследовании геев в Чечне

Уполномоченный по правам России обратилась российский следственный комитет с просьбой возбудить дело о преследовании геев в Чечне.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину после отказа следствия возбудить уголовное дело по заявлениям омича Максима Лапунова о насилии над геями в чеченских тюрьмах, сообщает РИА «Новости».

«Я обратилась к Александру Ивановичу Бастрыкину, что проверочные действия, на мой взгляд, осуществляются слишком долго, речь-то идет о том, чтобы возбудить уголовное дело или нет… Максим Лапунов приходил ко мне на личный прием, и в течение двух часов мы с ним подробно разговаривали… Из той информации, которую он дал, следует, что имеются достаточные основания, чтобы возбудить уголовное дело. А дальше следствие что установит – это другой вопрос», – заявила Москалькова журналистам.

Она уточнила, что на приеме Лапунов не сообщил ей о каких-либо пытках в чеченской закрытой тюрьме, а говорил о факте незаконного удержания в отделе полиции Чечни.

Ранее житель Омска Максим Лапунов заявил, что был свидетелем применения насилия в чеченской тюрьме по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Москалькова отмечала, что следствие недостаточно активно занимается проверкой этого заявления.

В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе приема в Кремле заверил президента Владимира Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, заявил Кадыров. После этого журналисты, которых Кадыров уличил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту.

Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований не доверять информации, представленной Кадыровым.

РИА «Новости»