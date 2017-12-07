Как готовилось заявление Путина о следующем президентском сроке

Всего несколько дней. Реконструкция картины принятия решения о выдвижении Владимира Путина кандидатом в президенты.

Со слов нескольких источников реконструировали картину принятия решения о выдвижении. Информация требует дальнейшего подтверждения

Подавляющее большинство сотрудников Администрации были убеждены, что Президент объявит о своем участии в выборах ближе к концу декабря и уже после того, как Совет федерации должен принять решение о начале кампании.

До середины ноября актуальными были два варианта: передача власти с конституционной реформой и новый выборный цикл.

Однако, подготовка конституционной реформы была признана сырой. Пришли к выводу, что спешка в этом вопросе недопустима. Конституционную реформу можно осуществить постепенно, без спешки в рамках нового президентсткого срока.

Серьезные коррективы поменять тактику вызвало два события. Первое – отстранение Олимпийской сборной от участия в Олимпиаде. Социология давала крайне негативные оценки и требование занять ясную позицию. Информация из исполкома МОК оптимизма не давала – ОКР будет дисквалифицирован. Вариантов было два: конфронтация или примирение.

Второе – усталость окружения от неопределенности.

В пятницу, 1 декабря в первой половине дня Президент в Москве провел срочное совещание членов Совета Безопасности. на нем присутствовали все постоянные члены, кроме Медведева и Лаврова,которые находились в Сочи. В этот же день руководству Администрации было дано указание изменить президентский график – отменить целый ряд мероприятий на предстоящую неделю. В частности, решено было отменить поездку в Ростов–на–Дону на открытие аэропорта Платов.

В субботу, 2 декабря был скорректирован новый график. В нем появилось посещение Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. Подтверждено было участие в премии “Доброволец”, праздновании юбилея Ростеха и участие в запуске первой очереди ЯМАЛ СПГ Новотэка (Михельсон).

На протяжении всех выходных Президент проводил в неофициальной обстановке встречи.

В воскресенье 3 декабря были получены материалы исполкома МОК. Сразу несколько структур начали подготовку предложений по отработке “олимпийской проблемы”.

В понедельник 4 декабря Президент проводит встречу с Потаниным, представителем “группы хоккеистов” (ротенберг и компания). На следующий день – встреча с губернатор Московской области Воробьевым (группа Шойгу). Две эти группы в окружении президента оказались аутсайдерами и встреча с их представителями была необходима для демонстрации сохранения лояльности к ним.

Руководители ведущих телеканалов получают указание организовать трансляцию из Мегаспорта с премии “Доброволец”.

На информацию о выдвижении Президента вводится полное эмбарго.

Самым насыщенным оказывается вторник 5 декабря. На мероприятие в Мегаспорт приглашается большая группа журналистов, в том числе иностранных. Официальная версия – заявление Президента на решения МОК.

Во вторник происходит две утечки. В районе 12 дня источники Габрелянова (близкий к Володину) сообщают об активности вокруг мероприятия и предполагают, что будет выдвижение Путина на выборах.

В 13.30 ТАСС публикует заявление Кириенко, что никакой информации нет.

В 14.27 Андрей Колесников в FB сообщает – завтра уже наконец. Утечку связывают с Алексеем Громовым. В ответ на это массово сообщается о предстоящем выступлении Президента с жестким заявлением об Олимпиаде.

Ведущим мероприятия определен комментатор Губерниев, что также должно продемонстрировать настрой на спортивную проблематику.

В эту версию верит даже Кадыров, который поспешно публикует свою позицию о неучастии в Олимпиаде.

6 декабря в среду Президент приезжает на вручение премии “Доброволец” и сообщает о том, что в ближайшее время примет решение об участии в выборной кампании.

Сроки для этого либо после 15 декабря, либо 8 декабря на открытии завода Ямал СПГ.

Реакция СМИ и сетей неоднозначное. Замеры показывают, что заявление не вызвало реакции из–за своей неоформленности.

Во время полета в Нижний Новгород Кириенко убеждает Президента сделать четкое заявление на праздновании юбилея завода ГАЗ.

Заявление явно выглядит как экспромт. Быстрые придумки в виде “газ за вас” кажутся глуповатыми и явно контрастируют с идеей ориентации на будущее молодежи и информационную повестку.

Расклад групп влияния на декабрь 2017, после объявленого выдвижения:

Усиление – группа Ковальчуков; Кириенко; группа Чемезова; Вайно-Иванов

Коалиция – Медведев (наследник№1) – Сечин – Набиуллина

Сателлиты: Грызлов – Турчак (усиление).

Союзнические связи: патриарх Кирилл (связь – Сечин) – рост влияния из-за украинской повестки; список патриарха-устойчивость; Полтавченко – сохранение позиций губернатора или переход в СФ;

Усиление – Мордашов – Михельсон.

Усиление: Мантуров (перспектива – первый вице-премье);

Орешкин (первый вице-премьер).

Сохранение позиций: Трутнев, Хлопонин.

Под ударом:

генерал Золотов (конфликт с МВД и ФСБ);

Бортников (внутренний конфликт) – в статусе отставки и перехода на новую позицию -секретарь СБ?- сохранение во власти;

Лавров – переход на позицию помощника Президента (или секретаря СБ?);

Патрушев – отставка (весна 2018) и уход Булавина (ФтС);

Школов – отставка (весна 2018);

Бастрыкин (реформа системы следствия; отставка);

Рогозин – отставка;

Шувалов – возможная отставка;

Эрнст – отставка;

Добродеев – отставка.

Автономное: группа Собянина – сохранение позиции, продвижение на территории; агломерация; союз с Грефом;

группа Шойгу – Воробьев – сохранение контактов с группой Медведева; под сильным ударом; прогноз- ослабление;

Под ударом: Матвиенко (отставка 2018);

группа Зубкова (Королев, Руденя, Гордеев) – сохранение контактов с группой Медведева;

группа “Семья” – создание широкой коалиции, поддержка статус-кво;

Регионы: волна отставок; смена на технократов

Башкирия: отставка Хамитова;

Мурманская область: назначение Совершаевой;

Перевод Ковтун в Москву;

Ослабление:

группа Ротенбергов;

группа Хоккеистов (Дюмин, Потанин, Тимченко) – сохранение статус-кво;

ослабление Володина и нейтрализация его влияния с последующей отставкой;

Под ударом:

Евтушенков;

епископ Тихон Щевкунов (провал проекта признания мощей и перевод повестки в сторону антисемитизма);

Миллер (неэффективность управления);

Малофеев, Громов – Щеголев – Жаров (отставка).

Прогнозируемые отставки:

Толстой – советник по культуре;

Мединский – минкультуры;

Сурков – помощник Президента;

Колокольцев – МВД;

Зорькин – отставка;

Лебедев – отставка.

Конфликт в ФСБ:

Бортников(директор)- усиление с переходом в Кремль;

Королев(руководитель СЭБ) – ослабление:

Зиничев (замдиректора) – как возможный преемник (усиление службы З в противовес СЭБ);

Удар по генералу Седову (Служба З) – прогнозируемая отставка.

Навальный:

перевод повестки на регионы;

нейтрализация конфликта с Медведевым;

альтернатива – выдвижение на выборах мэра Петербурга и Москвы;

альтернатива – уголовное дело по факту мошенничества и длительная эмиграция.

Собчак:

системная оппозиция.

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