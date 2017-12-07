Росстат манипулирует данным в ожидание роста цен на нефть

Восстановление цен на нефть самый важный фактор возможного роста экономики России.

Общее удивление относительно динамики российской промышленности, особенно в части падения производства машин и оборудования, несколько озадачивает. Это, в принципе, не новость, тенденция была понятна уже давно. Более того, попытки выправить ситуацию за счет манипуляций со статистикой в ноябре 2016 г. только подчеркнули все проблемы, сообщает Телеграмм-канал «Мысли-Немысли».

При этом сравнивать с серединой 2014 г., как это делают в РАНХиГС, не имеет особого смысла, поскольку влияние санкций и кризиса очевидно ударили по промышленности. Но вот сравнение с концом 2016 г. более репрезентативно: по обрабатывающей промышленности в целом мы упали на 0,04%, при этом выпуск машин и оборудования сократился на 6,5%.

Росстат рапортует о замедлении роста до 0,9% в сентябре в годовом выражении, а Орешкин бодро прогнозирует 2% роста в четвертом квартале. Как так получается? Мы просто вернулись к старой и доброй сырьевой модели, приправив ее статистическим мошенничеством.

Добыча полезных ископаемых в сентябре выросла на 1,11%, и, фактически, именно восстановление цен на нефть сейчас самый важный фактор возможного роста экономики. Даже если просто посмотреть на прогнозы экономистов и чиновников, то в них прямо увязывают цены на нефть, которые к концу года, судя по всему, будут выше $60, и нашу экономику, так что это вообще секрет Полишинеля.

Хочется напомнить другое: в ноябре 2016 г. Росстат начал оценивать промышленность в соответствие с новым ОКВЭД2 (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), так еще и корректировку на сезонность использовали по последним 4 годам. И мы получили реальное бумажное экономическое чудо с ростом промышленности до рекордных показателей за 5 лет (в мае рост составлял 5,6%). До пересчета спад в промышленности оценивался в 3% в 2015-2016 гг., но теперь у нас в 2016 г. рост на 1,3%, а в 2015 г. падение составило всего 0,8%, вместо 3,4%.

Так что все заявления о росте промышленности – очевидная манипуляция, но даже она не спасает. И это, в принципе, ожидаемо, так как в условиях дорогих кредитных ресурсов и падения рубля ранее говорить о каком-либо оживлении в секторе было слишком самонадеянно. Привлечь инвестиции также не получается, поэтому нефть остается единственной надеждой.

Телеграмм-канал «Мысли-Немысли»