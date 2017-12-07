Элиту Татарстана будут лишать активов

Ожидается, что в 2018 году появится большой заказ на работу по крупным активам Татарстане. Несколько агентств уже начали собирать медиа-активы на подвластной Минниханову территории.

Несколько крупных медиахолдингов изучают информационные ресурсы Татарстана, начиная от проектов в Telegram, Instagram, Facebook и заканчивая Вконтакте, Twitter и интернет СМИ, об этом пишет Телеграмм-канал «Мысли-Немысли».

Сейчас заметна нестабильность информационного поля региона, удачно отработаны темы банков, потеря особого статуса через договор, запрет на изучение татарского в школах, коррупционные скандалы в окружении Минниханова. Может Минниханову что-то удасться противопоставить влиятельным технологам и значительным бюджетам, но информационное поле точно будет накачано деньгами.

От себя добавим: это все укладывается в логику лишения Татарстана каких-либо экономических преимуществ, завершения проекта – самый успешный и самый независимый регион России. Очевидно, что нынешнюю татарскую элиту будут лишать активов, в том числе и «Татнефти».

К татарской элите пришло осознание, что «Татнефть» – это временный актив, который им был предоставлен центральной властью.

В результате, было принято решение о выплате беспрецедентных дивидендов – 75% от прибыли. О возможности поглощения говорили давно, но сейчас уже, как видно, пахнет жареным.

Пришло время выводить средства через все доступные каналы, так как скоро придет Игорь Иванович и сделает предложение, от которого нельзя отказаться. «Роснефти» постоянно нужен кто-то для поглощения, компания выстраивалась последние 20 лет именно как консолидатор всех нефтяных активов России.

И «Татнефть» – это первоочередная и очевидная цель, после того как “приварили” «Башнефть». Единственное, что может помешать Сечину в следующем году реализовать этот план – напряжение, которое он создает своими действиями среди других представителей околокремлевских бизнесменов. Нельзя исключать, что татарский национализм вдруг найдет финансовую поддержку извне, любой инструмент хорош, если он сможет хотя бы ненадолго остановить экспансию «Роснефти».

Телеграмм-канал «Мысли-Немысли»