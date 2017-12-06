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Новости

С 11 декабря все российские поезда пойдут в обход Украины

«Фокус»
06 декабря 2017

Почти 100 российских пассажирских поездов перейдут на движение в обход Украины с 11 декабря 2017 года.

Составы начнут курсировать по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово.

Об этом передает «Фокус» со ссылкой на директора “Российских железных дорог” (РЖД) по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.

“Будет переходный период. Часть поездов уже там ходит. Переход будет продолжаться именно сутки – с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там курсировать не будут”, – сообщил представитель РЖД.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова в обход Украины направят 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых составов.

Строительно-монтажные работы на железнодорожном участке в обход Украины уже завершены.

«Фокус»

Tags: Журавка, Миллерово, поезда, РЖД, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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