Россию накрывает волнами семибалльного шторма «просранной жизни»

Российская оппозиция за редким исключением это кривое зеркало российской же власти, посему чума на об ваши дома.

Об этом пишет Telegram-канал «Политота».

«Сегодня модные леволиберальные кряклы журналисты и арбатские дамы полусвета напьются с горя по случаю очередного выдвижения Путина в президенты в Жан-Жаках, нытьё уже волнами семибалльного шторма на тему «просранной жизни» растекается по уютным бложикам в твиттерах, фейсбуках и телеграмме», – говорится в сообщении.

«Ну, а что вы господа и дамы с «хорошими светлыми лицами» и «демократическими генами» (доставшимися, видимо, как и квартиры в элитных сталинках от бабушек чекисток по наследству) хотели?», – задает вопрос Telegram-канал.

«Любите карнавальные протесты с воздушными шарами, пьяное кривлянье, любите говорить про «народ быдло», любите несменяемых оппозиционных лидеров из числа бывших кремлёвских чиновников и депутатов, любите блатные договорняки с АП под бутылку виски и рукопожатные травли людей с другими взглядами в оппозиции – так любите своего президента, пусть вам его до гроба по всем каналам показывают!», – отмечает Telegram-канал «Политота».

Telegram-канал «Политота»