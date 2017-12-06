Путин объявил о своем участии в выборах президента

Сенсации не случилось. Путин от власти не отказывается.

Об этом он сказал на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода, сообщает издание «Украинская Правда».

“Я буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации”, – сказал Путин.

Он отметил, что “лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет”.

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии “Яблоко” Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие – Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

«Украинская Правда»