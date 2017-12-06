В Киеве продолжается суд по делу о государственной измене экс-президента Януковича

Сегодня в суде над Януковичем слушали переговоры Глазьева об аннексии Крыма.

Оболонский районный суд Киева перенес на 7 декабря рассмотрение по существу дела бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передает«Украинская Правда».

Суд продолжится завтра в 10:00.

На заседании 6 декабря прокуратура предоставила суду более 20 записей телефонных разговоров руководителей российских органов власти, в феврале-марта 2014 обсуждали операцию по захвату Крыма.

В частности, были обнародованы переговоры советника президента России Сергея Глазьева и бывшего представителя президента России в Крыму Олега Белавенцева.

Адвокат, предоставленный Украиной Януковичу, Игорь Ляшенко заявил суду, что данные переговоры не свидетельствуют о причастности его подзащитного к аннексии Крыма или о госизмене.

Как известно, 4 декабря районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Ранее в понедельник адвокат Януковича Виталий Сердюк принес в Печерский райсуд Киева на рассмотрение дела Майдана брусчатку, бейсбольные биты и бутылки с якобы “коктейлями Молотова”.

Как известно, 26 октября суд предоставил нового государственного адвоката Игоря Ляшенко экс-президенту Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене.

13 октября стало известно, что адвокат, предоставленный экс-президенту Виктору Януковичу государством, Максим Герасько не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, предоставленному стороной защиты ранее.

С Януковичем Виктором Федоровичем не пришлось встретиться,его не было на месте. Однако, нашел его адрес и дом, он там проживает, смог переговорить с охраной, оставил заявление чтобы он связался со мной, полномочия и визитку”, – рассказал он.

Адвокат Максим Герасько объяснил, что без встречи и согласования правовой позиции представлять в дальнейшем интересы клиента невозможно, поскольку будет нарушено право на защиту.

«Украинская Правда»