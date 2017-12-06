Венгерский депутат Европарламента подозревается в шпионаже в пользу России

Венгрия обвинила члена ультраправой партии «Йоббик» в шпионаже в пользу России.

Прокуратура Венгрии предъявила официальные обвинения в шпионаже местному политику, депутату ультраправой партии “Йоббик” и члену Европейского парламента (ЕП) Беле Ковачу. Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на сообщение ведомства.

В нем сказано, что Ковача обвиняют в шпионаже против институтов Европейского Союза в пользу “иностранного государства”. Пресс-секретарь прокуратуры уточнила, что речь идет о России.

Помимо шпионажа Ковачу вменяют также финансовое мошенничество и подделку документов, сообщает венгерский сайт 444.hu. Ковач и его сообщники подозреваются в присвоении средств Европерламента в размере 21.076 евро ($24.909,72), сказали венгерские прокуроры.

Вскоре после сообщения о предъявлении ему обвинений Ковач заявил о выходе из партии “Йоббик”. Он пояснил это тем, что не желает бросать тень на партию в преддверии выборов, которые должны пройти в 2018 году. При этом обвинения, предъявленные ему, политик не признает.

Обвинения в шпионаже в пользу Москвы он называет “плодом фантазии” следствия. По его словам, он с нетерпением ждет суда, чтобы доказать свою невиновность. Однако о возможной дате проведения судебных слушаний пока не сообщалось.

Ковач известен своим лояльным отношением к России. Обвинения в его адрес впервые прозвучали еще весной 2014 года, незадолго до выборов в Европарламент. Прокуратура Венгрии заявляла, что на протяжении минимум четырех лет политик часто посещает Москву, где контактирует с представителями российских спецслужб. Также Ковачу вменяли в вину участие в качестве наблюдателя на референдуме в Крыму.

В мае 2014 года сообщалось, что власти Венгрии обвинили ультраправых политиков в шпионаже в пользу Москвы и пытались добиться лишения Ковача иммунитета депутата Европарламента.

В октябре 2017 года стало известно, что Европарламент лишил Ковача депутатской неприкосновенности, чтобы сделать возможным проведение в отношении него официального расследования и возбуждение уголовного дела. Если вина политика будет доказана, ему грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

«Reuters»