Россия – страна Зазеркалья

Россия – уникальная страна. Твои танки и грады утюжат чужие города, захватывают чужие земли и убивают тысячи людей? Пофиг.

Об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко, комментируя решение Международного олимпийского комитета, запретившего участие российской сборной в зимних олимпийских играх.

Россия – уникальная страна. Твои танки и грады утюжат чужие города, захватывают чужие земли и убивают тысячи людей? Пофи… Опубліковано Аркадієм Бабченком 6 грудня 2017 р.

«Каким-то людям, которых ты не знаешь, никогда не узнаешь и от которых тебе вообще ни тепло, ни холодно, запретили бегать, прыгать, кидать копье и пинать мяч под определенное музыкальное произведение и с определенной расцветкой на отрезе ткани?», – написал Бабченко.

«АААААА!!! Несправедливость! Жуткая трагедия! Наши нещастные спортсмены! Боже мой, как же мы всё это переживем!», – пишет Бабченко.

«Зазеркалье, блин», – пишет Аркадий Бабченко в заключении.

Аркадий Бабченко, Facebook