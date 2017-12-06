Россия – страна Зазеркалья

Россия – уникальная страна. Твои танки и грады утюжат чужие города, захватывают чужие земли и убивают тысячи людей? Пофиг.
Об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко, комментируя решение Международного олимпийского комитета, запретившего участие российской сборной в зимних олимпийских играх.
Россия – уникальная страна. Твои танки и грады утюжат чужие города, захватывают чужие земли и убивают тысячи людей? Пофи…
Опубліковано Аркадієм Бабченком 6 грудня 2017 р.
«Каким-то людям, которых ты не знаешь, никогда не узнаешь и от которых тебе вообще ни тепло, ни холодно, запретили бегать, прыгать, кидать копье и пинать мяч под определенное музыкальное произведение и с определенной расцветкой на отрезе ткани?», – написал Бабченко.
«АААААА!!! Несправедливость! Жуткая трагедия! Наши нещастные спортсмены! Боже мой, как же мы всё это переживем!», – пишет Бабченко.
«Зазеркалье, блин», – пишет Аркадий Бабченко в заключении.
Аркадий Бабченко, Facebook