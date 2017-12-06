Кто получит крошки и огрызки с путинского стола?

Выборов нет, и не будет, а предвыборная кампания идет полным ходом.

Минюст, наконец, опубликовал первый список СМИ, которым присвоен статус иноагентов. Их оказалось девять: Голос Америки, Радио Свобода, “Кавказ.Реалии”, “Крым.Реалии”, телеканал “Настоящее Время”, “Сибирь.Реалии”, “Фактограф”, татаро-башкирская службы Радио Свободы и Idel.Реалии, пишет Игорь Яковенко на страницах «Обозревателя».

В этой довольно грустной истории есть несколько забавных моментов. Момент первый. Весь последний год статусные обитатели российского телевизора, от Марии Захаровой и Маргариты Симоньян до Соловьева пугали народ сотнями (!) американских СМИ, которые отравляют души россиян чуждыми русскому человеку ценностями. Обычно называли в качестве примера Голос Америки, Радио Свободу и CNN. Видимо, составляя первый список решили не смешить народ и CNN, вещающий на английском языке, решили оставить на потом. Забавно в этом “списке девяти” то, что это по сути всего два СМИ и их медийные проекты. В списке Минюста шесть региональных проектов Радио Свободы и один совместный проект Голоса Америки и Радио Свободы – телеканал “Настоящее время”. То есть полчища американских СМИ, заполняющих российское медиапространство, на поверку оказались двумя интернет-СМИ.

Второй забавный момент связан со страшной карой, обрушенной на журналистов “преступной девятки”. Им, начиная с 6.12.2017, запрещен вход в Государственную думу. У меня не хватает слов, чтобы выразить страдания журналистов, которые больше никогда не смогут увидеть в думском буфете Поклонскую, не смогут насладиться зрелищем входящего в зал заседаний Ж., или задать вопрос о творческих планах депутату Милонову. По уровню садистской жестокости эта кара может сравниться лишь с той, которую некоторые бессердечные россияне придумали в свое время для 44-го президента США: на дверях сельских туалетов типа “сортир” они вешали табличку “Бараку Обаме вход воспрещен!”. Горе Обамы, на голову которого в то время обрушились эти суровые народные санкции, было соизмеримо с теми лишениями, на которые обречены иноагенты, недопущенные в Госдуму.

Борьба за самые крупные огрызки

Суровость российского Минюста и Госдумы можно легко понять: у них на носах президентские выборы. То, что 18.03.2018 выборов никаких не будет, это понимают все. Тот факт, что на период после 18 марта планируются встречи президента Путина с главами иностранных государств, доказывает бессмысленность мероприятия 18.03.2017 с точки зрения установления ФИО президента Российской Федерации. Никаких других ФИО кроме ВВП не будет. Выборов нет, и не будет, а предвыборная кампания идет полным ходом. Администрация президента занята очередной перекройкой того, что в нормальных странах называется политическим полем, а в России под этим подразумевают те огрызки, которые достанутся квазиоппозиции от путинских 70 или 75 процентов. Судя по тому объему, которые занимают на государственных телеканалах Собчак и Ж., самые большие куски этих огрызков и самые крупные крошки от путинского пирога предназначены именно этим двоим персонажам.

Собчак, пройдясь победной походкой по федеральным гостелеканалам, дала на минувшей неделе большое интервью телеканалу “Дождь”, где рассказала, что планирует объединить всех демократов и либералов в России и создать, наконец, настоящую правую партию или движение в России. Она уверенно лидирует в качестве блогера среди всех потенциальных кандидатов в президенты. По данным “Медиалогии” у Собчак в октябре этого года был третий индекс цитирования среди всех блогеров России (360,9) после Кадырова (539,6) и Собянина (412,9). Для сравнения, Навальный в этом рейтинге занимает лишь восьмую строчку с индексом цитирования 146,3, то есть более чем в два раза уступает соответствующему показателю Собчак.

Если Собчак уготована роль огрызка, расположенного справа от Путина, то на место самого большого левого огрызка Администрация президента упорно выводит лидера ЛДПР, который все эти дни буквально не вылезает из государственного телевизора. Помимо бесконечных ток-шоу в которых Ж. предстает непременно в качестве гуру, пусть немного экзотичного, но пользующегося всеобщим уважением, он солирует и в других программах, в которых народу раскрываются и иные стороны его натуры.

В понедельник 4.12.2017 в программе Корчевникова “Судьба человека” Ж. предстал сразу в трех ипостасях.

Ипостась № 1: “из грязи – в князи”. Примерно треть часовой программы Корчевников с придыханием показывал фотографии юного Ж. в обносках, а сам Ж. рассказывал, как он бедствовал и нищенствовал в детстве и юности. Вид растекшегося по креслу самодовольного хозяина жизни, вспоминающего свою нищую юность должен, по замыслу кремлевских кукловодов, внушить симпатию некоторой части нищего населения России, и побудить голосовать за него на выборах.

Ипостась № 2 – пророк. Провидческий потенциал Ж. объясняется очень просто. Поскольку он говорит постоянно, и в ходе этого постоянного речеиспускания извергает из себя неисчислимое множество всяческих угроз, проклятий и предсказаний, то просто по теории вероятности хоть одно из сотни или тысячи обязано сбыться. Услужливые комментаторы радостно хватают это единственное предсказание и объявляют Ж. пророком. Вот и в передаче “Судьба человека” Корчевников, захлебываясь от восхищения, процитировал пророчество Ж., предсказавшего американцем, что президентом у них будет “негр, мусульманин, одноногий гомосексуалист”. Тот факт, что в случае Барака Обамы из четырех предсказанных характеристик будущего президента США Ж. правильно угадал одну, вызвал у Корчевникова бурю восторга, а в студии бурные продолжительные аплодисменты. И последняя ипостась Ж. – крупный политик мирового масштаба. Для доказательства Корчевников и Ж. устроили в студии “России 1” выставку даров. Публике были предъявлены дары от Каддафи, Саддама Хуссейна и Джека Николсона. При этом ни Ж., ни Корчевникова не смутило то обстоятельство, что Джек Николсон несколько выпадает из этого ряда, поскольку он до сих пор жив, а не был повешен как Хуссейн и не был умерщвлен еще более жестоким образом, как это случилось с Каддафи.

“Америка – страна бедных!”

У бойцов информационных войск в данный момент обозначилась проблема: в предвыборный период, вроде бы, надо повышать градус истерики и вранья, но это сложно сделать по двум причинам. Во-первых, сложно повышать градус, когда он уже и так на пределе человеческих возможностей. А во-вторых, для повышения градуса нужны хоть какие-то угрозы победе главного кандидата, хоть какие-то вызовы, хоть что-то, вокруг чего можно поднять крик.

В этом смысле Форум свободной России, проходивший на минувшей неделе в Вильнюсе, мог бы стать подарком для государственных телеканалов, поскольку там выстроилась, если и не вся “пятая колонна”, то уж точно весьма заметная ее часть в лице Гарри Каспарова, Андрея Илларионова и других известных оппозиционеров. Дмитрий Киселев и его сотрудники очень старались сделать правильный сюжет об этом форуме в “Вестях недели” от 3.12.2017. Киселев разместил на заднике студии большую надпись “РУСОФОБЫ”, чтобы всем было понятно, кто именно собрался в эти дни в Вильнюсе. Еще Киселев сообщил, что “Гарри Каспаров долго копил ненависть к России, и вот, наконец, выговорился”. В чем проявилась эта ненависть Каспарова к России, Киселев не уточнил. И вообще, что именно происходило на Форуме ни Киселев, ни его сотрудники своим зрителям не сообщили. Просто потому, что их туда не пустили, а участники Форума отказались с ними общаться. Сотрудница “России 1” Елена Ерофеева гонялась с микрофоном за всеми, кто входил в зал Форума, но все форумчане либо молча проходили мимо, брезгливо отстраняясь от представителя СМИ, сеющего ложь и ненависть, либо бросая сотруднице в лицо какую-нибудь краткую реплику, вроде “без комментариев”.

У Соловьева для повышения градуса есть два приспособления. Одним приспособлением служит старый добрый Ж., готовый истошно орать, врать и нести околесицу в любое время года и суток. Поэтому Соловьев всегда дает ему слово первому, чтобы остальные “эксперты” настроились на него, как на камертон. “Трамп помогает богатым, а Америка – страна бедных!” – для разгона со старта сморозил Ж. И продолжил: “Я ни одного американца не видел, чтобы он улыбался!”. И вывод: “Я думаю, закрыть надо Америку…”. Оценивая ситуацию внутри США, Ж. категоричен: “Генерал Флин – размазня и трус!”. “Дипломаты не умеют работать!” – это уже не только о дипломатах США, но и об отечественных. О бывшем после США в России, Макфоле: “Я его подловил на “Эхе Москвы” – туда всякая гадость ходит – хотел с ним поговорить, так он от меня сбежал! Если бы он был со мной в более близких отношениях, был бы до сих пор послом в России…”.

Если Ж. способен поднимать градус самостоятельно, то для других нужен внешний раздражитель из числа либералов или иностранцев. Американский политолог Ариэль Коэн в одном флаконе и то и другое, поэтому он прекрасный раздражитель для повышения градуса. Депутат Вячеслав Никонов спокойно и буднично рассказывает об ужасах американского маккартизма, о том, как лидера Социалистической партии США посадили на 2 года за то, что он протестовал против Первой мировой, а вот в России Ленина за это не посадили. Правда депутат Никонов не уточнил, что Ленин был в эмиграции. Депутат Никонов спокойно нес свою ахинею, и был абсолютно уверен, что все это примут как должное. Как вдруг американец Коэн напал на него со словами: “Это нужно иметь талант Вячеслава Никонова, чтобы говорить о репрессиях в Америке, где был посажен на 2 года один-единственный челолвек, в то время как в России уже вскоре начались массовые расстрелы. Никонов, не ожидавший, что его так аккуратно ткнут носом в собственные глупости, побагровел.

Еще больше Коэну удалось поднять персональный градус у самого Соловьева. Отвечая на упреки Соловьева в том, что США постоянно воюют, Коэн заметил, что СССР тоже делал ошибки, в том числе ввел войска в Афганистан. На что Соловьев сообщил, что ошибочен был вывод войска из Афганистана, а ввод туда советской армии был правильным.

Коэн задал естественный в этой ситуации вопрос: “Ты бы сына своего туда послал?”.

И тут Соловьева перекосило. Он побагровел и стал орать, что и сам бы туда поехал и сейчас тоже готов послать в Сирию не только детей, но и сам бы туда пошел воевать. Поскольку во время советской интервенции в Афганистане Соловьев был вполне совершеннолетним мужчиной, трудно сказать, что ему помешало дойти до военкомата при столь пылком желании исполнить свой “интернациональный долг”. Равно как и сейчас, не вполне понятно, почему ни сам Соловьев, ни его 29-летний сын Александр, который в 14-летнем возрасте переехал в Ирландию, не едут воевать с врагами России ни в Сирию, ни в Украину, где, как сам Соловьев постоянно заявляет, идет сражение за интересы Отечества.

Этот эпизод так называемого химически чистого вранья и лицемерия интересен вот чем. Интересно, какая доля россиян продолжает верить Соловьеву после того как этот упитанный и холеный жлоб с виллой в Италии и детьми, живущими в разных странах, в порыве милитаристского угара рвет на себе дорогой френч а-ля Сталин и заявляет о своей готовности ехать на войну, при этом оставаясь в хорошо охраняемой московской студии?

Игорь Яковенко, «Обозреватель»