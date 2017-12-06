В Крыму продолжают преследовать крымскотатарских активистов

В Крыму еще двух фигурантов «дела о вымогательстве» оставили в СИЗО до 15 января. В начале судебного заседания Бекиру Дегерменджи стало плохо, ему вызвали скорую.

Сегодня, 6 декабря, подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляции защиты Бекира Дегерменджи и Руслана Трубача на избрание меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент агентства «Левый Берег».

Таким образом, Дегерменджи и Трубач останутся в СИЗО до 15 января.

В начале заседание Бекиру Дегерменджи стало плохо из-за приступа астмы. Ему вызвали скорую помощь. В заседании он участвовал с помощью медиков и в кислородной маске.

Защита обоих ходатайствовала о домашнем аресте.

На каждое заседание пропустили только 12 человек из более 50 желающих.

Напомним, 23 ноября оккупационные власти провели серию обысков в домах крымскотатарских активистов. В частности, силовики обыскали дом Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, в селе Грушевка под Симферополем. Еще один обыск прошел в Грушевке в доме активиста крымскотатарского национального движения Казима Аметова, а в селе Южное под Феодосией – у активиста крымскотатарского национального движения Эльмиры Газиевой в ее отсутствие. Сообщение об обыске поступило также из Симферополя.

После обысков задержали Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Кязима Аметова. Управление ФСБ России по аннексированному Крыму обвинило активистов в «вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции».

«Гуляй Поле» ранее сообщало что украинского активиста Владимира Балуха отправили под домашний арест. Согласно заключению врача, у Балуха острые боли, остеохондроз поясничной части. Участвовать в судебном заседании он не может, ему необходимо амбулаторное лечение. Врачи заявили, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.

Наталья Смолярчук, «Левый Берег»