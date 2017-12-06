Adidas, Puma и DHL уличены в нарушении санкций введенных против России

В аннексированном Россией Крыму зафиксирована незаконная деятельность ряда международных компаний. Adidas, Puma и DHL незаконно работают в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

“В ходе мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории, МВОТ выявлены факты осуществления деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE на территории Крымского полуострова”, – говорится в сообщении.

При этом министерство отмечает, что работа указанных компаний в Крыму противоречит политике непризнания, предусмотренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, а также нарушает установленные Европейским союзом санкции против Российской Федерации, определенные решением Совета Европы в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

Так, на российском сайте компании DHL Express были указаны адреса официальных представительств (сервисных отделений) в Крыму. Однако, по состоянию на 10:00 10 ноября 2017 года информация была удалена с сайта.

В начале ноября сообщалось, что DHL продолжает работу в Крыму через сеть партнерских пунктов обслуживания. Позже данную информацию подтвердил официальный представитель головной компании DHL Клаус Корфмахер.

Также на сайте компании Adidas AG указаны адреса официальных магазинов Adidas в Симферополе, Севастополе и Ялте.

Кроме того, на российском сайте компании Puma SE указан адрес официального магазина в Симферополе.

В связи с этим министерство обратилось в соответствующие органы власти относительно необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости государственной границы и национальных интересов Украины.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый “референдум о независимости АР Крым”. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% принявших в нем участие высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый “договор” о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.

«Новое Время»