В России вырос объем продаж мельдония

Продажи препаратов содержащих мельдоний в России продолжают рост после допингового скандала.

Продажи медикаментов на основе мельдония продолжают расти в России второй год после спортивного скандала вокруг этого препарата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов российского фармацевтического рынка.

«В январе-августе этого года продажи мельдония в денежном выражении выросли на 20 процентов в годовом исчислении, в упаковках — на 10,5 процента. Динамика довольно приличная», — сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Во время прошлогоднего скандала много людей узнали о мельдонии. В этом году объемы продаж продолжают расти», — заметил гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило препарат “Милдронат” (действующее вещество мельдоний) с 1 января 2016 года.

В его применении были уличены многие известные российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову, которая отбыла дисквалификацию сроком в 15 месяцев. Шарапова сыграла свой первый официальный матч после дисквалификации в апреле этого года.

Мельдоний является одним из фигурантов допингового скандала стоившего олимпийской сборной России ее участия в предстоящей Зимней Олимпиаде. Российские спортсмены, не замешанные в допинг-скандале, допущены до Олимпиады в нейтральном статусе: без атрибутики, флага и гимна России.

При этом не до конца ясно, за какое время препарат выводится из организма — почти все принимавшие его заявили, что отказались от мельдония задолго до того, как он попал в список запрещенных. Позже WADA начало исследование и смягчило требования, в результате чего многие спортсмены из России избежали наказания.

В медицине средства на основе дегидрата мельдония используются для терапии при стенокардии, инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности, в комплексном лечении острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении, в послеоперационный период для ускорения реабилитации.

МОК, как уже сообщало «Гуляй Поле», связался с производителями спортивной одежды по поводу создания нового дизайна экипировки для россиян — без флагов их родной страны. К работе над дизайном российской олимпийской сборной, отвечающим критериям выдвинутым МОК приступил Nike.

«Гуляй Поле» напоминает, что в связи с анти–допинговым скандалом российский комментатор Дмитрий Губерниев позволил себе хамство в адрес президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Речь у Дмитрия Губерниев в его хамской выпадке идет о признаниях экс-глава Московской анти–допинговым лаборатории Григорием Родченковым о попытке подлога допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко.

«Гуляй Поле» напоминает и о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей». В тоже время Виталий Мутко пообещал подготовить объекты XXI Чемпионата мира по футболу в назначенный срок, несмотря на серьезные проблемы в строительстве стадиона в Самаре, которое не укладывается в отведенные сроки работ.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

РИА «Новости»