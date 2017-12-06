Опубликован список российских книг запрещенных к ввозу в Украину

Среди авторов книг – Борис Акунин и Эллина Быстрицкая.

На сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины опубликован список книг запрещенных к ввозу в страну. В настоящее время в списке всего 20 позиций.

Среди запрещенных к ввозу книг «История российского государства» Бориса Акунина и книга воспоминаний Эллины Быстрицкой «Звезды на небе». Под запретом оказались некоторые мемуарные издания – письма и дневники деятеле XIX и начала XX века.

В список так же попали сборники сказок «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и «Богатырские русские сказки», а так же ряд учебников. Но самым любопытным, среди учебной литературы оказавшейся в списке является детский учебник Майлена Константиновского «Химия».

С чем связано его включение в список из приведенной информации не понятно. Дело в том, что данный учебник является продолжением серии учебников по естественно-научным дисциплинам. В серии уже вышли «Физика», «Биология» и «Астрономия», но эти книги в списке не фигурируют.

«Гуляй Поле»