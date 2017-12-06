Нет средств на реализацию гуманитарных программы в Украине.

Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая является подразделением ООН, приостановит оказание помощи жителям Востока Украины, об этом сообщает «Deutsche Welle» со ссылкой на Reuters.

Представитель организации во вторник, 5 декабря, заявил, что прекращение поставок гуманитарной помощи на Донбасс в следующие 2 месяца связано с нехваткой финансирования ВПП.

По его словам, из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что «ВПП будет продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на Востоке Украины как минимум до середины 2018 года и будет продолжать следить за ситуацией в стране».

Ранее координатор системы ООН в Украине Нил Уокер сообщил,что Украина занимает первое место в мире по количеству жертв от взрывов мин и третье место – по загрязнению территории минами.

«Гуляй Поле» напоминает, что Международный уголовный суд (Гаагский трибунал, Нидерланды) установил 1200 фактов совершения преступлений в оккупированой части Донбасса. Установлено, что погибло около 10 225 человек, ранено 24 541. В частности, в период с апреля 2014 по август 2017 года были убиты не менее 2 505 гражданских лиц.

«Deutsche Welle»