Зачем Путин полез в глубокую Африку: “Ихтамнеты” в Судане.

Российские наемники из различных ЧВК, которые ранее засветились и на Донбассе, и в Сирии – обнаружены в Судане.

Россия отправила в Судан наемников из различных ЧВК, которые ранее засветились и на Донбассе, и в Сирии, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Такая информация появилась в материале “Русской службы BBC”. Пока со ссылкой на анонимов из числа этих наемников и, собственно, руководителя одной из компаний — “РСБ-Групп” Олега Криницына. “Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии. У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем. Там вялотекущий пограничный конфликт”, — сказал Криницын, заверив, что его подчиненные в африканскую страну не поехали.

Безусловно, без официальных подтверждений со стороны Москвы, международных организаций или Хартума нельзя со 100%-ной уверенностью говорить, что российские “ихтамнеты” на самом деле осваивают просторы государства на восточном побережье Африки. Однако и обратное утверждать уже бессмысленно. Слишком уж много сеятелей “русского мира” с “калашом” в руках в курсе новой кампании Москвы. Это и “экс-министр обороны ДНР” Игорь Стрелков (Гиркин), который даже уточнил, что пару недель назад узнал об отправке в Судан боевиков “Вагнера”, хорошо известного украинцам. Это и главный визави Александра Захарченко — главарь НВФ “Восток” Александр Ходаковский (слухи такие ходят, но пока без подтверждения).

Африканская экспансия

Москва давно заинтересована в усилении своего присутствия на богатом ресурсами континенте, в том числе в Судане. А государства со слабым либо же вовсе отсутствующим иммунитетом к коррупции еще больше подстегивают устремления Кремля. Конечно, с Китаем России не тягаться, но лакомые куски урвать она сможет. И в принципе уже есть прецеденты.

Страны Африки, 28 из 55 государств, стали единственными, с которыми Москве удалось добиться роста торговли: в 2016 г. общий торговый оборот достиг $201,5 млрд, что на $3,4 млрд больше, чем в 2015 г. Лидирующие позиции здесь у Египта, Алжира, Марокко и ЮАР, Эфиопии, Камеруна, Анголы, Судана и Зимбабве.

Африканский рынок — перспективное направление для развития ядерной энергетики, нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства. Российский бизнес энергично занимается разведкой бокситов, золота, меди, кобальта, алмазов и т. п. К слову, российская “Алроса” уже работает в ЮАР, Сьерра-Леоне, Намибии и Анголе. В последней, по некоторым данным, россиянам удалось получить контроль над 60% всей добычи алмазов. Что касается Судана, то, к примеру, в 2015 г. Сибирский горнорудный завод обнаружил обширные месторождения золота в Судане с разведанными запасами в 46 тыс. т. Их оценили в $298 млрд. Была подписана крупнейшая в истории африканской страны инвестиционная сделка. И в Хартуме готовы делиться. Еще в начале сентября этого года министр горнодобывающей промышленности Судана Хашем Али Салим в Москве заявил, что двери открыты для всех российских компаний. “В Судане сейчас открыты запасы 35 металлов, но добываются только 13. Мы призываем все компании вкладывать в остальные металлы, в их добычу и обработку”, — поманил россиян министр.

Путин, введи войска

Поэтому нет ничего странного, что Владимир Путин захотел повидаться с президентом Судана Омаром Баширом (де-факто руководит страной с 1989 г.). В июле этого года он предложил диктатору посетить Россию для обсуждения двусторонних отношений, региональных и мировых проблем. Правда, еще 12 июля 2010 г. Международный уголовный суд выдал очередной ордер на арест Башира по обвинению в организации и проведении геноцида дарфурских этногрупп фор, масалитов и загава. Но когда Кремль волновало какое-то международное право? Мало того, Путин даже отправил за Баширом в Хартум российский самолет, чтобы обеспечить безопасную доставку диктатору в столицу РФ.

Сама встреча состоялась 23 ноября в резиденции Путина “Бочаров ручей”. Башир не ходил вокруг да около, а прямо заявил: мне нужна защита от “агрессивных действий США”. Дескать, именно Вашингтон виновен в том, что от страны в 2011 г. откололся богатый нефтью регион, получивший название Южный Судан. Да, именно Штаты, а не этнические и религиозные чистки, вспыхнувшие после обретения независимости в 1956 г. Север — мусульманский с введенными Баширом законами шариата, а юг — христианский. Разделение обусловлено тем, что во время англо-египетской колонизации страна была разделена на администрации, в итоге на северные районы оказывал влияние арабо-мусульманский север.

Башир же в Москве заявил, что США вообще хотят разделить Судан на пять стран. Ну, и после умаслил, сказав, что и сирийский конфликт — дело рук американцев. “Считаем, что, если бы не российское вмешательство в ситуацию в Сирии, эта страна была бы утеряна”, — польстил Путину Башир. А в обмен на помощь и поддержку суданский президент пообещал превратить страну в ключ России к Африке.

Кроме того, он проявил интерес к закупке российских истребителей Су-30 и Су-35, ракетных катеров, тральщиков, систем ПВО, в том числе комплексов С-300. В прошлом году стало известно, что Россия согласилась отправить в Судан 170 танков Т-72 (20 — на запчасти). Только вопрос в том, как Хартум, испытывающий серьезные экономические трудности и нуждающийся в кредитах, намерен платить за самолеты. Потому, видать, главный приз, припасенный Баширом, — это военная база на побережье Красного моря, в 300 км от саудовского порта.

Конечно, у Путина потекли слюнки, когда представил базу в Порт-Судане. Однако в Кремле публично восторга не демонстрировали. Этим занялись российские законодатели. В частности, первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич, громогласно заявивший, что Россия готова на этот шаг. Судан может стать “одним из ключевых посредников в дальнейшем конструктивном взаимодействии России с мусульманским миром”, — добавил глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Путин и Шойгу не просто так воздержались от комментариев. У России сейчас банально нет тех миллиардов, необходимых для финансирования создания и содержания полноценной базы с нуля. Лучше вкладывать средства в уже существующие сирийские Хмеймим и Тартус.

Шантаж

Экономическая нецелесообразность — не единственная причина, по которой Путин с головой не окунулся в суданскую гражданскую войну, вспыхнувшую после отделения Южного Судана. Есть еще геополитическая составляющая. Дело в том, что администрация Трампа продемонстрировала готовность урегулировать конфликт в Судане, отменив в октябре большую часть санкций, введенных 20 лет назад. Спикер Госдепартамента США Хизер Науэрт даже заявляла на брифинге, что Вашингтон обратил внимание на “позитивные действия со стороны правительства Судана по сохранению режима прекращения огня в конфликтных районах страны, облегчение гуманитарного доступа на всей территории Судана и продолжающееся сотрудничество с США в урегулировании региональных конфликтов”. Хартум также заигрывал с союзником Штатов — Саудовской Аравией, когда, во-первых, отправил своих бойцов в Йемен для борьбы с проиранскими хуситами, во-вторых, поддержал дипломатический бойкот Ирана в 2016 г.

Баширу оказалось мало улучшения отношений с Вашингтоном и Эр-Риядом. Он хотел всего и сразу, ожидал манны небесной. Суданский президент возомнил, что можно усилить прессинг, прибегнув к банальному шантажу. Как это в свое время делала Турция, выставившая напоказ сближение с Москвой. Или Филиппины Родриго Дутерте, аналогично заигрывавшие с Москвой и Пекином, а после получения гранатометов и ракет от США Манила резко сменила риторику. Так же и Саудовская Аравия манипулировала российскими С-400, получив потом добро от Штатов на противоракетные комплексы THAAD.

Тактика, избранная Баширом, на самом деле работает, то есть Хартум вполне может добиться исключения Судана из списка стран — спонсоров терроризма. С другой стороны, ему нечего предложить Вашингтону, кроме ресурсов или “дружбы” с Россией и Ираном. Суданский диктатор явно играет на грани фола, уже не боясь, что перегнет палку и США вернут санкции. К тому же сомнительным представляется непонимание Вашингтона того факта, что Москва попросту не может себе позволить заложить базу на берегах Красного моря.

Остаться у власти любой ценой

Причина действий Омара Башира предельно понятна — он очень хочет сохранить власть после выборов 2020 г. Как пишет в колонке для Al JazeeraАхмед Адам, научный сотрудник юридического факультета SOAS (Школы восточных и африканских исследований) Лондонского университета, суданский диктатор в курсе, что Штаты не готовы поддержать его кандидатуру. О чем Вашингтон, вероятно, недавно уведомил министра иностранных дел Судана Ибрагима Гандура, отметив, что Баширу придется отдать пост ради снятия остальных санкций и исключения из черного списка. Примечательно, что помощник госсекретаря США Джон Салливан во время визита не пожелал встретиться с президентом, лишь озвучив условия Вашингтона: реализация масштабных реформ, защита прав человека и т. п.

Башир предпочел авантюру исполнению требований, считая, что российское пугало поможет додавить Штаты. Вот так и встретились президент-торгаш и президент-позер, которых роднит насилие — готовность проливать чужую кровь ради собственных интересов. Российский лидер, в свою очередь, хоть и не пожелал в полной мере принять игру Башира, но и не мог отказаться от возможности вставить палки США в колеса, расширить влияние в Африке и прощупать почву для десанта российского бизнеса. Просто действовал по привычной и проверенной схеме, которую экономика РФ может потянуть, — отправил “ихтамнетов”.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»