Евродепутат из партии друга Путина поддержала Саакашвили на митинге под стенами ВР

На митинге Саакашвили выступила евродепутатка, голосовавшая против ассоциации Украина-ЕС.

Британский евродепутат Джейн Коллинз, которая является членом евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), присутствовала сегодня на митинге в Киеве, под стенами Верховной Рады Украины, вместе с Михеилом Саакашвили, об этом сообщает «Европейская Правда».

Выступление Коллинз транслировалось в прямом эфире нескольких телеканалов.

Ведущий на сцене возле Верховной рады представил Коллинз просто как депутата Европарламента, не указав, к какой партии он принадлежит.

Как известно, UKIP была основной движущей силой в кампании за выход Британии из ЕС, а ее бывшего лидера Найджела Фараджа называют другом президента РФ.

В 2014 году Коллинз была одной из 137 депутатов Европарламента, которые голосовали против ратификации Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В то же время в 2017 году ее фамиили не было в списке евродепутатов, голосовавших против предоставления безвизового режима Украине.

«Я сегодня приехала сюда, чтобы поговорить с Мишей о защите прав детей, о защите прав людей. И вы можете представить, что я чувствовала, когда я воочию увидела, что его права просто уничтожают и унижают. Но то, что было сегодня, это была ваша победа, победа Михаила и победа прав человека в Украине. А также это было поражение вашего правительства в демократии, возврат к временам, когда арестовывали политических оппонентов, такие как Тимошенко. И это большой позор», – сказала Коллинз.

Она призвала присутствующих поддержать Саакашвили, потому что он «сможет дать вам изменения, которых вы хотите».

«Демократия в Украине победит и вас примут в ЕС», – добавила она.

Люди у сцены встретили выступление Коллинз возгласами «спасибо».

В тоже время, пользователи социальных сетей с негативом отреагировали на присутствии Джейн Коллинз в рядах соратников Саакашвили, об этом сообщает «Обозреватель».

«Смотрю я, кто Михо поддерживает, и немного в шоке. Джейн Коллинз. Одна из тех, кто в Европарламенте голосовал против ассоциации с Украиной. Замазана на деньгах с Мордора», – отметили в сообществе «Циничный Бандера» в Facebook.

Дивлюсь я, хто Міхо підтримує, і трохи в шоці.Джейн КоллінзОдна з тих, хто в Європарламенті голосував проти асоціації з Україною.Замазана на грошах з мордора.Топіть далі Опубліковано Цинічний Бандера 5 грудня 2017 р.

«Скажи, кто твой друг, и я скажу, Михо, что тебе возвращаться домой!», – написал Эдуард Крайников.

«Евроскептик поддерживает еврооптимиста», – отметил Максим Букасов.

«Засланный казачок», – подчеркнул Istvаn Szedlаr.

«Европейская Правда»