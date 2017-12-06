Саакашвили, Курченко и при чем тут ФСБ

5 декабря внимание было приковано к центру Киева, где прошли обыски у Михаила Саакашвили и СБУ его пыталось задержать для дальнейшего допроса. Но ситуация вышла из-под контроля – сначала Саакашвили бегал по крышам, а потом собравшиеся вокруг дома сторонники вырвали его из микроавтобуса, выбив перед этим в машине все окна. После чего он устроил импровизированный митинг.

Пресс-служба СБУ объявила, что Саакашвили предъявили подозрение по ч.1 ст.256 – «содействие участникам преступных группировок». А Генпрокуратура объяснила, что задержание связано с подозрением в финансировании Саакашвили и его команды со стороны беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко.

И пока Саакашвили отбивали у правоохранителей на улице, генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции обнародовал доказательства обвинения: а именно запись разговора экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили с беглым олигархом Сергеем Курченко.

По словам Луценко, у следствия есть данные о передаче Курченко людям Михаила Саакашвили 500 тысяч долларов. Курченко якобы решил спонсировать Саакашвили в обмен на возвращение активов, которые потерял после бегства в Москву.

Напомним, Курченко это тот человек, которого планируют заочно судить за создание ОПГ на территории Украины. Ему инкриминируют 10 преступных эпизодов, сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривен, а убытки – свыше 14 млрд. гривен.

На кого работает Курченко

А теперь самое интересное. В ходе опубликованного разговора Курченко говорит, что у него большие связи в Москве и что рассчитывает на долгосрочные контакты.

Действительно, Курченко не врет о том, что у него есть возможность заходить в самые высокие кабинеты в Москве. Дело в том, что после бегства из Украины он очень и очень плотно, во всех отношениях – как бизнесовых, так и секретных, завязан на генерал-полковника ФСБ РФ Сергея Беседу.

Это также подтвердили последние события в «ЛНР». Пока вокруг «луганского переворота» стоял шум да гам, уже прославившаяся южноосетинская корпорация «Внешторгсервис» продолжала усиливать свои бизнес-позиции на территории оккупированного Россией Донбасса. А стоит за «Внешторгсервисом», по информации российских СМИ, именно сбежавший из Украины в Москву младоолигарх Курченко.

Очевидно, что этот «вундеркинд» вовлечен в «рабочую схему» на привычных ему ролях – в качестве ширмы, зицпредседателя. Что он успешно ранее делал и в Украине. А вот конечные бенефициары «Внешторгсервиса» совершенно иные и обитают в одном закрытом для публики дачном кооперативе. Но не под Питером, где находится знаменитое «Озеро», а в подмосковном селении под символичным названием «Акулинино».

Дело в том, что гендиректором «Внешторгсервиса» является гражданин России Пашков: бывший офицер-подводник Тихоокеанского флота, экс-мэр Братска Иркутской области и некогда первый вице-губернатор этой же области. А занял в свое время высокую должность в Иркутске Пашков под патронатом своего иркутского земляка, главы российской государственной мегакорпорации «Ростех» и генерал-полковника Сергея Чемезова. Того самого, который в 1980-х работал с Путиным в ГДР по линии КГБ и даже жил с ним в одном подъезде.

В новейшие времена Чемезов стал одним из инициаторов создания в Акулинино дачного кооператива «Петровские сады», ныне именуемого «некоммерческим партнерством содействия развитию природоохранной зоны «Времена года».

Одним из элитных соседей Чемезова по чекистским «Временам года» является высокопоставленный генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа. Именно последний ныне является прямым куратором от Лубянки всех ОРДЛО. И господина Курченко в том числе.

Учитывая личность Беседы, а также направление работы его 5-й Службы ФСБ РФ, версия о том, что Курченко решил спонсировать лидера «Руха новых сил» якобы в обмен на возвращение потерянных после бегства в Москву активов является, скорее всего, легендой. На самом деле игра идет более глубокая, а сам Курченко является лишь «прослойкой» между, с одной стороны, своим высокопоставленным куратором из ФСБ с его подразделением, и украинскими исполнителями с другой.

Что такое 5-я Служба ФСБ

Это подразделение было создано, по данным российских изданий, для того, чтобы вернуть контрразведке – ФСБ, собственную внешнюю разведку, которую после ликвидации КГБ выделили в отдельную «Службу внешней разведки».

Генерал-полковник ФСБ РФ Сергей Беседа долгое время возглавлял «Департамент оперативной информации» (который находился в составе «Службы оперативной информации и международных связей ФСБ»), который и стал внешней разведкой в составе контрразведки ФСБ. В том числе и против Украины.

Что характерно, люди из этой структуры ранее уже вмешивались в политические события в странах ближнего зарубежья. Сотрудники подразделения, как и сам генерал, неоднократно были замечены в Абхазии, Приднестровье, Молдове, а также в Украине.

Известно и о его участии в сепаратистских сценариях Москвы в Грузии. По данным портала «Грузия Online», Беседа причастен к дестабилизации ситуации в этой стране в 2008-м и 2010-м годах. Сообщается, что накануне российско-грузинской войны 2008-го года Беседа стал правой рукой главы ФСБ России Александра Бортникова и руководителем отделов, которые курируют бывшие советские республики.

По мнению грузинского издания, именно Беседа был причастен к разработке и воплощению в жизнь плана переворота в Грузии в 2010-2011 годах.

Кроме этого, генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа «засветился» и в расследовании дела братьев Царнаевых – подозреваемых в организации терактов во время Бостонского марафона в 2013-м году.

Но для украинцев он интересен по другим причинам – особенно теперь, если провести параллели его грузинского и украинского следов.

Украинский след генерала Беседы

Известность в Украине Сергей Беседа получил, когда в СМИ появилась информация о том, что он прибыл в Украину 20 февраля 2014 года. Тогда вместе с ним рейсом 1818 «Шереметьево-Борисполь» неофициально прибыла делегация из 7 человек (другие высокопоставленные сотрудники 5 Службы ФСБ РФ) и помощник президента РФ Владислав Сурков.

Стоит отметить, что тогда «московские гости», которые прибыли для «помощи в стабилизации ситуации» делали все, чтобы она только наоборот ухудшилась и пролилась кровь.

В состав делегации, прибывшей в Украину 20.02.2014 года также, как указано выше, входили и другие сотрудники 5-й Службы ФСБ РФ. А именно:

Начальник Департамента оперативной информации 5 Службы ФСБ РФ генерал-лейтенант ФСБ РФ Анатолий Болюх

Принимал непосредственное участие в проведении спецопераций разведывательными органами ФСБ РФ против Молдовы.

С июня 2015 года – заместитель Генерального директора АО «Россгеология» по взаимодействию с органами власти и вопросам корпоративной безопасности. Практически весь высший руководящий состав АО «Россгеология» кадровые сотрудники ГРУ ГШ РФ.

Первый заместитель начальника 5-й Службы генерал-полковник ФСБ РФ Олег Храмов – куратор департамента оперативной информации 5 Службы ФСБ.

Департамент помимо разведывательно-подрывной деятельности отвечает за проведение информационной войны. С 2017 года назначен заместителем Секретаря Совета безопасности РФ.

Необходимо отметить, что помимо этой «официальной» группы на территории Украины были и другие – нелегальные группы, как ФСБ РФ, так и ГРУ ГШ РФ, которые под разными прикрытиями уже начали действовать.

Но не стоит отводить вышеуказанным личностям, как с российскими, так и украинскими паспортами, главные роли «вершителей» судьбы Украины. Потому что они были всего лишь сознательными исполнителями решений Москвы. А окончательные решения непосредственно принимались на самом высшем уровне – на уровне президента РФ Владимира Путина и его ближайшего круга.

Кто же, по приказу высшего военно-политического руководства РФ во главе с Владимиром Путиным, разрабатывал эти планы?

В апреле 2015 года Службу контрразведки ФСБ РФ возглавил генерал-лейтенант Владислав Меньщиков – начальник Главного управления специальных программ (ГУСП).

ГУСП – одна из самых засекреченных спецслужб РФ внутри администрации президента. По официальной версии – ГУСП отвечает за мобилизационную работу и обеспечение функционирования пунктов управления государством, по неофициальной – принимает участие в разработке планов по смене недружественных России иностранных правительств.

Именно специалисты ГУСП, совместно с представителями Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и Генштабом РФ, разработали план операции по принуждению Украины к возврату в лоно России.

Для этого аналитическим управлением 5-й Службы ФСБ РФ – орган внешней разведки ФСБ РФ, совместно с ГРУ ГШ РФ, был составлен план оперативных действий по содействию Силам специальных операций (ССО) РФ в захвате Крыма и юго-востока Украины.

С 2012 года управление возглавляет бывший полковник ПГУ КГБ СССР, а впоследствии ФСБ РФ, Владимир Чернов. Управление является куратором 5 Службы ФСБ РФ.

Подводя итог можно резюмировать, что Сергей Беседа «засветился», успев наследить во многих частях планеты. И это только то, что просочилось в открытое информационное пространство.

Что касается Украины, то здесь одно фиаско он уже потерпел – России его руками так и не удалось реализовать сценарий силового разгона Майдана в 2014 году и сохранить при власти Виктора Януковича, а также полностью поглотить Украину. Собственно, поэтому и пришлось задействовать «План Б» – с оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса.

Поэтому генерал Беседа постоянно ищет способы реабилитироваться за провал 2014 года в Киеве. А также снова доказать свою нужность, лояльность и верность Кремлю (учитывая то, что лично Путин очень благосклонно относится к генералу). И в этой схеме Саакашвили, через Курченко, является исполнителем нереализованных российских планов.