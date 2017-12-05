Российским спортсменам позволили участвовать в Олимпиаде-2018

Сборную России отстранили от участия в Зимней Олимпиаде-2018 года. Российские спортсмены допущены до Олимпиады в нейтральном статусе.

Сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на сайте Международного Олимпийского комитета (МОК). «Чистые» российские спортсмены могут быть допущены до Игр и выступить под нейтральным флагом.

Таким образом, Россия стала первой в истории страной, снятой с Олимпиады за допинговые нарушения. Как отмечается в сообщениях масс-медиа, в Южную Корею смогут отправиться только те спортсмены, кто ранее не имел проблем с допингом и не входит в настоящее время в «список подозреваемых» Всемирного антидопингового агентства (WADA) и его главного осведомителя Григория Родченкова.

Санкции были наложены на российскую сборную за многолетнее функционирование в стране системы государственного допинга.

Наказанию подвергнут и Олимпийский комитет России (ОКР), его членство в Международном комитете приостановлено.

Кроме того, принято решение отказать в аккредитации чиновникам российского олимпийского комитета, пожизненно отстранить от Олимпийских игр министра спорта Виталия Мутко и его заместителя Виталия Нагорного в период сочинской Олимпиады, а также приостановить членство президента Олимпийского комитета России Александра Жукова в МОК.

Дмитрий Чернышенко, президент организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, исключен из координационной комиссии «Пекин-2022».

При этом Российскую Федерацию обязали выплатить МОК $15 млн в счет расходов на проведение расследования комиссий.

На Играх в Пхенчане будет проведена церемония нового вручения медалей тем спортсменам, которые получили их после лишения медалей спортсменов, в пробах которых был найден допинг.

Ряд российских политиков, спортивных чиновников и спортсменов прокомментировали решение МОК. Окончательное решение об участие в Олимпийских игра, российские спортсмены примут 12 декабря.

«Я считаю, что подобное решение – это унижение для нашей страны, и необходимо принять очень серьезное, взвешенное решение. На мой взгляд, самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет полный отказ от участия в Олимпийских играх», – заявил вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев, комментируя решение МОК.

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев подчеркнул, что решение по поводу своего участия или не участия в Олимпийских играх должны принять сами спортсмены, считает глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

«Решение будет принимать само собрание олимпийцев. Оно пройдет 12 декабря. Все олимпийцы приедут и сами решат. Не мы политики», – сказал Дегтярев.

Как бы то ни было, с юридической точки зрения российская власть не может запретить спортсменам участие в Олимпиаде.

В этой связи президент Федерации бобслея России Александр Зубков пообещал помощь тем спортсменам, которые все-таки решат ехать на Олимпиаду.

«Все шло к тому, что наших спортсменов допустят до Олимпиады в нейтральном статусе. Теперь атлетам самим надо принимать решение – ехать или нет на Игры в Южную Корею. Руководство федерации бобслея будет помогать тем спортсменам, которые захотят выступить в Пхенчхане. Это однозначно», – сказал Зубков в интервью российским масс-медиа.

Аналогичного мнения придерживается фигуристка, олимпийская чемпионка Елена Бережная.

«Каждый спортсмен должен для себя сам решить, может ли он выступать под нейтральным флагом. Российские власти не будут запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпиаде, необходимо все-таки разводить политику и спорт», – заявила Бережная.

МОК уже связался с производителями спортивной одежды по поводу создания нового дизайна экипировки для россиян — без флагов их родной страны. К работе над дизайном российской олимпийской сборной, отвечающим критериям выдвинутым МОК приступил Nike.

«Гуляй Поле» напоминает, что в связи с анти–допинговым скандалом российский комментатор Дмитрий Губерниев позволил себе хамство в адрес президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Речь у Дмитрия Губерниев в его хамской выпадке идет о признаниях экс-глава Московской анти–допинговым лаборатории Григорием Родченковым о попытке подлога допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко.

«Гуляй Поле» напоминает и о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей». В тоже время Виталий Мутко пообещал подготовить объекты XXI Чемпионата мира по футболу в назначенный срок, несмотря на серьезные проблемы в строительстве стадиона в Самаре, которое не укладывается в отведенные сроки работ.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Гуляй Поле»