Кремль всерьез готовится к февралю и его последствиям, пытаются показать, что готовы договариваться.

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации в России доходов, полученных преступным путем, по решению иностранного суда.

Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России.

Согласно закону, имуществом, которое конфисковали по постановлению иностранного суда, распоряжаются в соответствии с международным договором между Россией и иностранным государством.

Если договор отсутствует, то арестованное или изъятое имущество передается госорганам или организациям для обращения в государственную собственность.

Госдума одобрила законопроект в третьем чтении 24 ноября.

Изменения в законодательство подготовили в соответствии с поручением правительства России по реализации решений саммита «Группы восьми» в Кэмп-Дэвиде 18–19 мая 2012 года.

«Становится очевидно, что Кремль всерьез готовится к февралю и его последствиям, касательно санкций, подписанных Трампом 2 августа. Пытаются показать, что готовы договариваться», – пишет Telegram-канал «Политота», комментируя подписанный закон.

«Гуляй Поле»