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Новости

Жители Иркутской области требуют запретить продажу земли гражданам Китая

«Гуляй Поле»
05 декабря 2017

Местные жители называют это «интервенцией по-китайски».

«Ничего себе. Китайские гиды рассказывают туристам, что Байкал – это Северное китайское море, а России оно якобы принадлежит временно», – рассказывают возмущенные жители поселка Листвянка Иркутской области, где китайцы скупили уже 10% земли.

Местная жительница Юлия Иванец называет происходящее «интервенцией по-китайски». Она создала петицию на сайте Change.org и просит власти как-то повлиять на ситуацию. По ее словам, объявления о продаже участков в регионе обязательно переводятся на китайский язык, а гостиницы оформляются как индивидуальное жилое строительство.

В сообщении подчеркивается, что обращения в правоохранительные органы заканчиваются для китайских граждан мизерными штрафами. Петиция за несколько дней набрала уже более 5 тыс. подписей.

«Гуляй Поле» напоминает, что в российских регионах растет недовольство действиями властей, снижением уровня и качества жизни. В некоторых регионах, например в Самарской области или Республике Татарстан ситуация может стать критической и вылиться в радикальные формы противостояния общества и власти.

«Гуляй Поле»

Tags: Байкал, Забайкалье, запрет, земля, Китай, Россия

© Гуляй Поле

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