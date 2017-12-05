Опасающиеся санкций россияне предложили выпустить анонимные бонды для возвращения денег в Россию

Эта идея очень хорошо демонстрирует уровень понимание ситуации российской «элитой».

Состоятельные россияне, которым грозят санкции США, предложили выпустить специальные “секретные” гособлигации для возвращения своих денег в Россию, пишет Telegram-канал «Мысли–НеМысли».

Доходность этих бумаг будет выше банковских ставок, они будут более ликвидными по сравнению с евробондами, а их держатели смогут сохранить анонимность, отмечает агентство. Бонды предполагается приобретать через специальный счет, который будет открываться только для представителей российской элиты

На самом деле, кейс с секретным бондами демонстрирует насколько российская «элита» потеряла чувство реальности. Персонажи аля сенатор Керимов, которые долгие годы выводили из страны капитал, сейчас за него боятся, и требуют от государства (от которого они этот капитал и прятали) создать для них сверхликвидный и анонимный актив, чтобы они смогли спрятать свои средства, да и еще хорошенько заработать. Обычные ОФЗ, которые иностранные инвесторы раскупают как горячие пирожки, им не подходят.

Telegram-канал «Мысли–НеМысли»