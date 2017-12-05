В состав украинского военного флота вводят 4 новых катера

Таким образом, количество малых бронированных артиллерийских катеров в составе ВМС Украины увеличится до 6.

Четыре новых катера ВМС Украины получили имена, сообщает «Фокус». В ближайшее время они пополнят боевой состав украинского флота.

Четыре новых малых бронированных артиллерийских катера получили имена украинских городов, районных центров разных областей страны, об говорится в сообщеении пресс-центр Военно-морских сил Украины.

Катерам по ходатайству территориальных общин присвоены названия “Вышгород”, “Кременчуг”, “Лубны” и “Никополь”.

По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, государственные испытания катеров вышли на завершающий этап и уже в ближайшее время они пополнят боевой состав украинского флота. Таким образом, количество таких катеров в составе ВМС Украины увеличится до 6.

Ранее, в 2016 году в состав ВМС ВСУ были включены построенные на ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском” (Киев) малые бронированные артиллерийские катера типа “Гюрза-М” “Аккерман” и “Бердянск”.

«Фокус»