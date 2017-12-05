В состав правления «Укртрансгаза» включен экс-руководитель компаний представлявшие российские бизнес-интересы в Украине

В состав правления «Укртрансгаза» вошел экс-руководитель компаний бывшего российского олигарха Константина Григоришина.

Членом правления ПАО «Укртрансгаз» и вице-президентом по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и капитального строительства избран Андрей Хоменко. Данное решение было принято на собрании акционеров, которое состоялось 1 декабря 2017 года, передает «Деловая Столица» со ссылкой на Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Стоит отметить, что в 2008-2011 гг. Хоменко возглавлял ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» (Николаев). Затем он продолжительное время работал на предприятиях бизнесмена Константина Григоришина. В 2011 – 2013 гг. был советником в дирекции представительства группы «Энергетический стандарт», потом – гендиректором Energy Standard Industries Limited С июля 2015-го по май 2017 гг. занимал должность советника гендиректора ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение».

Напомним, 100% акций «Укртрансгаза» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

«Деловая Столица»