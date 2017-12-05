В России наблюдается рост деловой активности

Неужели, началось, и это признаки того самого восстановления?

Данные Института Гайдара подтверждает исследование IHS Markit. Рост деловой активности в сфере услуг России в ноябре ускорился до максимума с января. Темпы роста новых заказов были максимальными с июля 2008 года. Рост занятости был максимальным с мая 2013 года, об этом пишет в своем сообщении Telegram-канал «Мысли–НеМысли». .

«Это, конечно, очень радует. Расширение наблюдается как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг. Но до сих пор неизвестным остается источник роста и позитива», – говорится в сообщении Telegram-канал «Мысли–НеМысли».

В обрабатывающих отраслях темпы роста новых заказов достигли максимума за 4 месяца, то есть спрос есть, а по услугам темпы роста были максимальными более чем за девять лет.

«Неужели, наконец, началось, и это признаки того самого восстановления? Верится в это с трудом, но в предвзятости обвинять IHS Markit уж точно не стоит. Дождемся января, когда выйдет декабрьская статистика, а также данных хотя бы за февраль-март (январь традиционно слабый и нерепрезентативный месяц). Если тренд будет подтвержден, то можно праздновать. Пока же все это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой», – комментирует Telegram-канал «Мысли–НеМысли», сложившуюся ситуацию в сфере занятости и деловой активности.

«Есть еще одна ложка меда. Инфляционное давление со стороны промышленности и сектора услуг остается умеренным, а значит ЦБ должен продолжить снижение ставки. Так что в 2018 г. мы войдем со ставкой в 8% с очень большой вероятностью», – говорит Telegram-канал «Мысли–НеМысли» в заключении.

Telegram-канал «Мысли–НеМысли»