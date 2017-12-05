ГПУ обнародовала запись разговора Саакашвили с Курченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции обнародовал запись разговора экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили с беглым олигархом Сергеем Курченко.

По словам Луценко, у следствия есть данные о передаче Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500 тысяч долларов. Курченко якобы решил спонсировать лидера “Руха новых сил” в обмен на возвращение активов, которые потерял после бегства в Москву. Об этом сообщает «Левый Берег».

Брифінг Юрія Луценка. Наживо Опубліковано 24 Канал 5 грудня 2017 р.

«Лицо, приближенное к Саакашвили, а именно Северион Дангадзе [координатор РНС в Киевской области] при согласовании с Саакашвили обратился к Курченко, который скрывается в городе Москва, с предложением финансировать деятельность Саакашвили в обмен на интересы членов ОПГ. мы зафиксировали получение с российской стороны около 0,5 млн долларов США. Примерно половину суммы изъяли у Дангадзе под контролем спецслужб», – заявил генеральный прокурор.

«Левый Берег»