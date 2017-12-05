В России разрешили закупать валюту на бюджетные деньги

Посмотрим, чем это обернется, какие будут суммы и влияние на рубль.

Правительство РФ разрешило Федеральному казначейству проводить операции купли-продажи валюты в рамках «управления остатками средств на едином счете федерального бюджета». Фактически, это означает возможность покупки и продажи валюты на бирже за счет бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал «Мысли–НеМысли».

Совсем неудивительно, что предложение готовил Минфин. Формально все это подается под необходимостью повышения ликвидности единого счета федерального бюджета, эффективности управления временно свободными средствами и доходов федерального бюджета за счет предоставления средств на востребованных рынком условиях. Все же уверены в том, что эти операции будут прибыльными, да? Хотя вот пишут, что «риски недополучения доходов федеральным бюджетом будут минимизированы в связи с ограниченным кругом используемых финансовых инструментов». Очень интересно, это какие такие инструменты, связанные с куплей-продажей валюты не несут в себе риска?

Такое ощущение, что Минфин, поигравшись с валютными операциями в попытке ослабить рубль, но так ничего не добившись, решил сменить тактику, переложить это на Федеральное казначейство и дать под это дело «свободные средства бюджета».

Федеральное казначейство традиционно управляет остатками на едином счете, но обычно используются консервативные инструменты, к которым валюта не очень относится, тем более, если речь идет о деривативах.

Вряд ли суммы будут большими, порядка $2-3 млрд, но у нас вообще дефицит бюджета в этом году около 2% или около 1 трлн руб., в следующем – 1,37% или 1,33 трлн руб. То есть, как говорится, каждая копейка на счету. И если с операциями Минфина мы смирились, то «игра на валюте» за счет бюджета – это уже совсем другая история. Посмотрим, чем это обернется, какие будут суммы и влияние на рубль.

Telegram-канал «Мысли–НеМысли»