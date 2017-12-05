Депутат из Чувашии совершил ограбление в аэропорту

Российски слуги народа грабят своих нанимателей.

Член Государственного совета Чувашской Республики Кияметдин Мифтахутдинов ограбил пассажира в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «Политота».

Согласно информации, полученной журналистами «Версии», инцидент с участием чувашского депутата произошёл в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По заявлению полиции, Кияметдин Мифтахутдинов подрезал сумку одного из пассажиров и украл из неё 400 долларов.

Когда уже московские правоохранители взяли преступника во Внуково, на что ушло мало времени, Мифтахутдинов уверял, что как раз искал владельца суммы, чтобы вернуть деньги. Полицейские возбудили дело.

Telegram-канал «Политота»