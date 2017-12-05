Россия накануне «грандиозного шухера»

Ближнему кругу Путина приготовиться к «грандиозному шухеру» или, чем российским олигархам и чиновникам грозит «кремлевский доклад», который 1 февраля 2018 года представят Конгрессу США.

К 1 февраля 2018 года американское министерство финансов, при поддержке разведки, готовит доклад об «индивидуальных санкциях» против российских олигархов и чиновников — «финансовой обслуги» российских властей. В американскую столицу зачастили гонцы из России, чтобы заручиться поддержкой юристов и лоббистов и избежать попадания в черные списки, пишет Алексей Панов для «Новой Газеты».

Группа международных экспертов: американский дипломат с 35-летним стажем Дэниэл Фрид, в недавнем прошлом — «главный по санкциям» в администрации Обамы, профессор экономики из Швеции Андерс Ослунд, в прошлом работавший правительственным советником в России и в Украине, бывший экономический советник президента Путина в 2001—2005 годах Андрей Илларионов, а также ученый и публицист Андрей Пионтковский — в статье для сайта Атлантического совета США (Atlantic Council) сформулировали критерии отбора «фигурантов» будущего «кремлевского доклада», которых, в соответствии с законом № 3364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что

в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

Одним из признаков «близости к режиму», отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к «агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима». К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; «военную агрессию» в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Второй признак — участие политических деятелей, бизнесменов и полугосударственных субъектов, близких к «путинскому режиму», в коррупционных схемах, позволивших им «обогатиться за счет российского народа».

Семь ключей коррупции

Авторы предлагают американским составителям «кремлевского списка» семь категорий его будущих фигурантов:

1. политические деятели, полугосударственные организации, бизнесмены, несущие ответственность за агрессивные, коррупционные или преступные действия в Российской Федерации и за ее пределами. Отдельно выделяются лица и организации, которые сотрудничают с Кремлем в организации наемников, действующих в Украине и в Сирии, в ведении кибер- и информационных войн и т.д;

2. ближний круг «друзей Путина из Санкт-Петербурга», с которыми он занимался бизнесом в начале 1990 годов. Как утверждает профессор Карен Давиша, автор книги «Путинская клептократия: кто владеет Россией?», основанной на открытых источниках в прессе, архивах разведки «Штази», интервью с дипломатами и журналистами-расследователями из разных стран, бывшие коллеги президента из ленинградского и дрезденского КГБ, которых он привел с собой в Кремль, имели связи с организованной преступностью;

3.«золотые дети», их тоже считают нужным «посчитать», несмотря на известную формулу: «сын за отца не отвечает». Некоторые члены «ближнего круга» Путина передали часть активов детям, которые в ряде случаев заняли руководящие должности в компаниях;

4. личные друзья Путина, исполняющие роль «хранителей» его «личных активов». Имена некоторых из них были раскрыты в «панамском досье». Они, по данным российского Forbes, значительно увеличили свое состояние в последние годы;

5. крупные бизнесмены, получающие выгоду от ведения совместного бизнеса с Кремлем. Некоторые из них являются совладельцами компаний вместе с членами «ближнего круга» Путина. Авторы статьи предлагают отделять сегодняшних олигархов от тех, кто сделал состояния до прихода Путина к власти и, чтобы выжить, «вынужден платить дань Кремлю». Включение таких лиц в «кремлевский доклад» не соответствовало бы целям, заявленным в статье 241. Нельзя наказывать российских бизнесменов только за размер состояния, убеждены эксперты. С другой стороны, где та тонкая грань, между «добровольным» и «принудительным» финансированием олигархами кремлевских мероприятий и операций — открытых и скрытых?

6. коррумпированные менеджеры государственных компаний, обязанные своим положением близким отношениям с Путиным и использующие свой статус для хищения средств;

7. руководители полугосударственных компаний, принадлежащих лицам, которые отмечены в предыдущей категории.

Понятно, что наиболее известные имена попадают в список санкций сразу по нескольким категориям. Точнее, они уже значатся в санкционных списках США и Евросоюза. Но вот «золотые дети», менеджерское звено, а также олигархи с прежних, ельцинских, времен — это новое, они теперь тоже могут попасть под каток американской Фемиды. И тогда жизнь российской элиты будет изменена извне — насильно и бесповоротно, если только ничего не изменится внутри Кремля.

Секретность умножает страхи

За составление санкционных списков отвечает Office of Foreign Assets Control (OFAC) министерства финансов США. Это ведомство в 2014 году включило в санкционный список Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука (они, как здесь считается, входят «в ближний круг президента Путина»). Позже к ним добавился глава «Роснефти» Игорь Сечин и др.

Подготовка доклада Конгрессу проходит в режиме секретности, значимых утечек в американскую прессу нет. Однако, как утверждает интернет-издание the Bell, беседовавшее с российскими участниками списка Forbes, они в курсе этого положения закона и признаются, что крайне озабочены тем, как не оказаться в черном списке. Чтобы навести справки о том, что происходит, им приходится летать в Вашингтон, нанимать юристов и лоббистов. The Bell называет фамилии потенциальных фигурантов «кремлевского доклада»: Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Роман Абрамович.

«К такому не подготовишься», — заявил the Bell один из участников списка Forbes.

Самым надежным способом избежать неприятностей юридические консультанты называют развод с женой с оформлением на нее активов. Недавние громкие разводы на слуху российской общественности, теперь остается гадать об их истинных мотивах.

Угроза введения новых ограничений сделала российского лидера «токсичным активом» для деловой элиты, сообщает Reuters. Агентство опросило два десятка человек в деловых и политических кругах. Многие рассказали об «атмосфере страха и беспокойства» среди бизнесменов, которые боятся попасть под американские санкции. «Люди в напряге. Ситуация подвешенная. Признают тебя близким к Путину — поди докажи, что это не так. Судиться за свои активы против США трудно», — заявил источник Reuters из крупной российской компании. Его босс решил даже реже появляться на публичных мероприятиях с участием Путина.

Еще один анонимный менеджер, работающий на предпринимателя из списка Forbes, жалуется Reuters: «Руководство (страны) не верит, что санкции будут по жесткому сценарию. Они все живут в параллельной реальности. Никто не хочет слушать бизнес».

Что произойдет с «кремлевским докладом» Конгрессу — вопрос открытый. Ответ зависит от решительности администрации Трампа. Остаются серьезные сомнения в том, не будет ли Белый дом саботировать фактически навязанный ему Конгрессом закон о санкциях, подписанный Трампом 2 августа. Помимо России, в нем фигурируют Иран, Северная Корея и международный терроризм, но вопросы о готовности администрации последовательно выполнять закон возникают только по России.

Важно, что доклад Конгрессу не имеет прямой юридической силы. Его должны заслушать по три комитета в каждой из палат: по иностранным делам, финансам и банковской деятельности. Доклад носит открытую форму, но может содержать засекреченные части.

Подразумевается, что за докладом должны последовать конкретные шаги исполнительной или законодательной власти. Замораживанием активов коррупционеров в рамках борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями занимаются FATF (Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и Управление министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Как полагают авторы статьи, после этого американские власти могут перейти к «легальному процессу возвращения незаконно полученных активов российскому народу». В регулировании режима санкций также участвуют Государственный департамент (запрет на въезд на территорию США), Министерство обороны, Министерство энергетики, Министерство юстиции, Министерство торговли и другие ведомства. Статья 241 предусматривает возможность введения «вторичных санкций», запрещающих зарубежным компаниям и гражданам сотрудничать с лицами из санкционного списка под угрозой лишения доступа на американский рынок и в американскую финансовую систему.

Так что, потенциально все это более чем серьезно для олигархов, чиновников из «ближнего круга» и их родственников. Но что будет в реальности?

«Всё или ничего»

Пока действия администрации Трампа по реализации закона CAATSA противники президента называют «тихим саботажем». В Госдепартаменте распустили отдел, занимавшийся координацией санкционной политики, с трехнедельным опозданием чиновники администрации представили Конгрессу список российских компаний, с которыми американским и зарубежным партнерам под угрозой санкций будет запрещено сотрудничество с 29 января будущего года. Крупнейшие американские СМИ предсказывают замену на посту госсекретаря Рекса Тиллерсона на нынешнего директора ЦРУ Майкла Помпео. Помимо разногласий президента и госсекретаря по ряду вопросов внешней политики — Афганистан, Ближний Восток и др. (Россия здесь не фигурирует), похоже, есть место и личной обиде. В октябре пресса сообщила о том, что минувшим летом Тиллерсон в разговоре с военными обозвал Трампа moron (болван, или кретин). После этого госсекретарь публично несколько раз назвал президента «умным», но при этом так и не опроверг сообщение NBC о данной им крайне нелестной характеристике Трампа. Впрочем, президент назвал сообщения об отставке Тиллерсона «очередным фейком» журналистов.

Трамп, неоднократно объявлявший «фальшивыми новостями» сообщения о вмешательстве России в выборы и о связях людей из его штаба с российскими политиками и бизнесменами, возможно, хотел бы спустить на тормозах «кремлевский доклад». Но «российская тема», периодически затухающая в местных СМИ, в эти дни в очередной раз вернулась в заголовки новостей.

Дело в том, что бывший советник президента по национальной безопасности генерал Майк Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Обвинения были предъявлены Флинну в рамках специального расследования, проводимого Робертом Мюллером в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Прокуроры утверждали, что Флинн солгал ФБР в январе, давая показания о своем разговоре 29 декабря 2016 года с российским послом Сергеем Кисляком. В беседе с ФБР Флинн отрицал, что попросил Москву «воздерживаться от эскалации ситуации» в ответ на санкции, введенные США. Флинна обвиняли еще в том, что он солгал о своей просьбе к Кисляку отложить голосование по резолюции Совета Безопасности ООН, которая якобы прозвучала в разговоре 22 декабря 2016 года. Теперь генерал заявил, что вел переговоры с российской стороной по указанию Трампа, и обещал сотрудничать со следствием, «чтобы все исправить».

Это плохо для президента. Все помнят, что Трамп называл советника «хорошим парнем», напрямую просил главу ФБР Джеймса Коми закрыть дело Флинна, а затем — после отказа — уволил самого Коми. Вспомним еще о бывшем советнике по внешней политике Джордже Пападопулосе, тоже сознавшемся в том, что лгал о контактах с российским правительством. Вспомним, что под следствием остается бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, официально обвиненный пока только по «украинским делам».

Признания Флинна — нынешние и будущие — закладывают юридическую основу для потенциального импичмента Трампа.

Отставка директора ФБР Коми после признания виновности Флинна может рассматриваться как «препятствие правосудию» со стороны президента — а это уголовное преступление, являющееся поводом для отрешения от должности. Зависит от Конгресса, когда нажать на эту кнопку в полную силу.

Захочет ли Трамп — ради того, чтобы еще дальше не портить и без того отвратительные отношения с Москвой, — откладывать или как-то саботировать «кремлевский доклад» об олигархах и «ближнем круге» и тем самым обострить и без того плохие отношения с Конгрессом? В условиях нагнетания «российской темы» на страницах СМИ и в стенах Капитолия президент вряд ли будет подставляться под очередной залп критики законодателей и спекуляций в прессе о его «непонятных» симпатия к Путину.

Александр Панов, «Новая Газета»