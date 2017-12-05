Прозрачный диктатор России

Почему Путин решил стать 60-процентным президентом. Российский лидер стремительно теряет поддержку среди элиты, а потому вспомнил о рядовых россиянах.

В понедельник, 4 декабря, были опубликованы данные нескольких свежих соцопросов относительно президентских выборов в России, которые пройдут 18 марта 2018 г. Владимир Путин, еще не заявивший о своем выдвижении, хотя это уже очевидный факт, ожидаемо получает золото, в то время как российские спортсмены своих наград лишаются. Примечательно, что результаты опросов весьма самокритичны, об этом, в своей статье для «Деловой Столицы» пишет Владислав Гирман.

Во-первых, в исследованиях отображено и не отрицается падение явки, т.е. интереса россиян к государственным процессам. Во-вторых, Путин набирает даже меньше 60%. “Левада-Центр” прогнозирует явку на уровне 58%. Для сравнения: на прошлых выборах, в 2012 г., она превысила 65%, и Путин тогда взял 63,6% голосов. Шесть лет назад и другие кандидаты набирали больше, чем им дают сегодня соцконторы. Тот же Геннадий Зюганов получил более 17%. Согласно данным “Левада-Центра” Путин получил бы 53%, Жириновский – 4%, Зюганов – 3%, Навальный, Шойгу, Миронов и Собчак – в районе 1%.

Народный президент

1 декабря РБК писало, что Путин дал установку полпредам, силовикам, губернаторам, главам местных избиркомов провести выборы в следующем году максимально честно, без скандалов. “Задачу поставил лично Владимир Путин”, – сообщил источник. А другой сообщил о предупреждении Кремля в адрес региональных властей, что “все незаконные технологии”, использующиеся для накрутки голосов, “должны пресекаться”, а “виновные в их использовании будут жестко наказаны”.

Путину важно провести выборы максимально чисто – насколько это возможно в российских реалиях. Пусть будет не 90-80-70% поддержки, но главное – получить первое место. Таким образом он показывает, что не какой-то там центральноазиатский тиран, а просто лидер, позволяющий любящим подданным считать себя самодержцем; понимающий и принимающий усталость электората от президента и политиков в целом. В общем, типичная игра Путина в милостивого, доброго царя. С другой стороны, высокий процент на выборах ему и не нужен. Приоритет состоит в том, чтобы в очередной раз доказать свою безальтернативность и беззубость оппозиции – как реальной, так и карманной. Такой разрыв уже просматривается. Исследовательский холдинг “Ромир” дополнил картину, предоставленную “Левада-Центром”, изучив рейтинги конкурентов Путина.

По данным этого исследования, другие кандидаты получают рейтинг повыше. В целом на них приходится 25% голосов россиян: Жириновский – 8%, Зюганов – 7%, Навальный – 3%, Явлинский и Собчак – по 2%. Последняя при этом еще и возглавляет антирейтинг – 64% россиян не проголосовали бы за нее никогда. Так что дочь покойного шефа Путина в полной мере сыграла свою роль: рассеяла голоса в поддержку Навального и компании, став к тому же средством для публичной порки всей оппозиции.

Подготовка

В России на самом деле основательно готовятся к триумфу Путина. Например, стало известно, что на закрытом семинаре внутриполитического блока Кремля глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула необходимость слаженности в ведении агиткампании. Так, билборды и другая внешняя реклама должны появиться одновременно по всей стране – на следующий день после назначения Совфедом выборов, т.е., скорее всего, 16 декабря. Кроме того, сама кампания будет включать три волны с четкими временными промежутками.

А Путин по итогам правительственного заседания еще 30 октября (когда он выдал перл о сборе биоматериала россиян американскими спецслужбами) дал поручение ЦИК детально проанализировать всеобщие сентябрьские выборы 2017 г. Перед генпрокурором Юрием Чайкой стоит задача “проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования”; а перед главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым – “обобщить практику, связанную с рассмотрением судами дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий”. Путин может, конечно, опасаться инцидентов с оружием на митингах. Однако это самое оружие у ряженых “сторонников” оппозиции имеет все шансы оказаться поводом для массовых задержаний. Во избежание местного Майдана, естественно.

По факту Путин готовит условно законное обоснование своей очередной каденции на посту президента. Возможно, последней. С другой стороны, ему 65. Еще шесть лет он, возможно, протянет. А с армией двойников можно править и до 90. Если же достойный преемник не выкристаллизуется, передачу власти отложат до 2024 г. Правда, после шоу с “честными выборами” в следующем году придется сообразить какую-то аргументацию четвертому, а де-факто пятому сроку Путина. Велика вероятность, что к тому времени холодильник победит телевизор, учитывая, что россияне, обожая хозяина Кремля, все же критикуют за то, что кушать нечего и за недостаточное внимание внутренней политике. Найти причину не проблема. Всегда есть заготовки: революция под эгидой Запада, эскалация информационно-дипломатической войны с Штатами или же конфликта в Украине или Сирии (если “ихтамнеты” останутся в пику Западу).

В любом случае Кремлю нужно иметь отлаженную вертикаль власти, которая обновилась и закрепилась на выборах в сентябре. И речь не только о губернаторах. Всегда должен быть план “Б”. Потому-то, видать, с 29 ноября по 2 декабря на вышеупомянутом закрытом семинаре проводился тимбилдинг по-российски для вице-губернаторов, полпредов. Главная цель – подготовка к предвыборной кампании, а также, определенно, изучение перспективных кадров, если кто из губернаторского состава взбрыкнет. Причем один из элементов подготовки обрел некоторую комичность. Дело в том, что чиновников заставили играть в “командообразующую игру” – собрать на скорость буквы и слова из поролоновых пазлов, краска на которых текла из-за мокрого снега, а вся “команда” изрядно вымокла. Сомнительно, что кто-то из участников проникся работой “на общий результат”.

Кому верить

Что более интересно: игру проводил Владимир Соловьев, управляющий партнер группы компаний “Эврико”, среди партнеров которой указывается корпорация “Росатом”. Ее ранее возглавлял Сергей Кириенко, ныне первый замглавы администрации президента. Кириенко также присутствовал на закрытом семинаре. Следовательно, в текущей предвыборной кампании Путин либо решил сделать ставку на системных либералов из своего окружения, либо сообразить симбиоз из силовиков и либералов. Первые – “вышибалы” без преференций, а вторые – “мозги” кампании.

На самом деле Путин испытывает серьезный кадровый голод, который не удовлетворяет периодическая встряска в чиновничьем аппарате разных уровней. Паранойя все больше друг. Верить никому нельзя: ни любимым эфэсбэшникам, ни представителям либерального крыла, ни прикормленным олигархам. И вот, к слову, еще одна причина, почему Путину нужно быть легитимным, заручиться любовью народа: мол, набрал мало, но зато честно. Кремлевские “кошельки” все больше недовольны руководством страны, пусть оно и дало им заработать свои капиталы. Те, кому компенсировали за счет бюджета потери от западных санкций, чувствовали себя вполне вольготно. Однако казна тает, а круг богачей с доступом к ней сужается. Вот даже амбициозную страшилку – программу строительства боевых железнодорожных ракетных комплексов “Баргузин”, по данным “Российской газеты”, пришлось свернуть из-за нехватки средств. Еще и на местах зреет недовольство намерениями Москвы перекрыть нехватку бюджета за счет увеличения отчислений из регионов-доноров.

Фактор США

Потенциал регионов тает. И в этом контексте крайне любопытно выглядит турне нового посла США в России Джона Хантсмана, эксперта по колонизации региональной экономики американским бизнесом. Еще занимательнее отказ губернаторов и вообще руководства Приморского края и Сахалина встретиться с послом. Не иначе как из обеспокоенного Кремля пришла соответствующая установка. Отсечение регионов РФ от центра, будет крайне эффективным рычагом давления на Москву. Вместе с новыми санкциями, которые на январь готовит Минфин США и которые затронут самых влиятельных российских олигархов с учетом их связи “с российским режимом”.

Накануне появилась публикация Reuters, в которой на условиях анонимности приводились слова представителей бизнеса и приближенных к Кремлю. Мягко говоря, олигархи уже паникуют. Один заявил, к примеру: “Если они (американцы) классифицируют вас как приближенного к Путину, попробуйте доказать, что это не так. Тактика американцев понятна: им нужно причинить ущерб любыми способами тем, кто поддерживает Путина”. Некоторые уже пытаются максимально дистанцироваться от президента РФ, по возможности даже избегая мероприятий с его участием. “Руководство (страны) не считает, что санкции будут приняты по жесткому сценарию. Они живут в параллельной реальности. Никто не хочет прислушиваться к бизнесу”, – пожаловался еще один бизнесмен.

Источник агентства, близкий к правительству и Кремлю, отметил, что Штаты пытаются настроить союзников-толстосумов против Путина к выборам. И этот чиновник вполне может быть прав. Лишить российского лидера поддержки крупного бизнеса – логичный шаг. И даже если угроза заговора олигархов, трясущихся над своими банковскими счетами, является мнимой, уровень паранойи в кремлевских коридорах и кабинетах будет зашкаливать. Такая нездоровая атмосфера – благоприятная среда для ошибок и просчетов; траты ресурсов и времени на поиск “предателей” и разоблачение заговора. И ставит Путина в положение средневекового монарха, более неугодного феодалам и даже придворным. Кому в такой ситуации доверять-то вообще можно? Вот и остается заигрывать с народом, чтобы поставить его между собой и внутренними “врагами”.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»