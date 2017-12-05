Госдеп ставит под сомнение реальную борьбу с коррупцией в Украине

Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и защищаться.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В заявлении отмечают, что недавние события, которые включают в себя срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и изъятие важных материалов по расследованиям проводимым НАБУ, вызывают озабоченность Госдепа и ставят под сомнение реальную борьбу с коррупцией в Украине. Эти действия, как представляется, являются частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которые поддерживают США и другие страны. Они подрывают общественное доверие и международную поддержку Украины.

«Для Украины нецелесообразно бороться за свои территории на Донбассе, если она губит свою душу коррупцией. Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и защищаться», – отметил Госсекретарь Тиллерсон.

В заявлении подчеркивают, что уважая выбор народа Украины, Соединенные Штаты призывают все ветви украинского власти совместно работать над ликвидацией коррупции из общественной жизни. Устранение коррупции является ключом к достижению стабильности, безопасности и процветания для всех украинцев.

«Гуляй Поле»