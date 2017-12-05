Nike приступил к разработке формы олимпийской сборной России без символики страны

Начата разработка дизайна формы сборной России без флага. Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал идею бойкота Олимпиады до решения МОК.

Производитель спортивной одежды Nike начал разработку дизайна нейтральной формы для российских спортсменов, которые будут выступать на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает «Лента.Ru».

По информации портала, вопрос нейтральной формы россиян уже был рассмотрен Международным олимпийским комитетом (МОК) и разработка дизайна началась.

Решение об участии или неучастии сборной России на ОИ-2018 будет принято на исполкоме МОК 5 декабря. Как сообщает Inside the Games, наиболее вероятен вариант, при котором МОК позволит участвовать россиянам в Играх только под нейтральным флагом и только тем, кто докажет свою непричастность к системе государственной поддержки допинга.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что возможность бойкота ОИ Кремлем не рассматривается.

Кремль не обсуждал вопрос объявления бойкота Олимпийским играм до решения Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия сборной России в международных соревнованиях в южнокорейском Пхенчхане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 4 декабря.

«Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность объявить бойкот до того, как МОК вынесет решение 5 декабря.

Пресс-секретарь также отметил, что Москва против бездоказательного ущемления прав российских спортсменов, но в то же время сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма. «Об этом говорил президент Путин, это его решение, и оно сохраняет все возможные каналы взаимодействия и диалога как с МОК, так и с другими международными спортивными организациями», — подчеркнул Песков.

«Гуляй Поле» сообщало от том, что допинг-пробу биатлонистки Виты Семеренко, пытались испортить в Московской антидопинговой лаборатории накануне Олимпиады-2014 в Сочи. Так же сообщалось, что российскую олимпийскую сборную могут допустить к участию в Зимней Олимпиаде-2018. Решение об этом должно быть принято 5 декабря.

Напомним, что в связи с анти–допинговым скандалом российский комментатор Дмитрий Губерниев позволил себе хамство в адрес президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Речь у Дмитрия Губерниев в его хамской выпадке идет о признаниях экс-глава Московской анти–допинговым лаборатории Григорием Родченковым о попытке подлога допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Лента.Ru»