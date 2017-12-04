Вице–премьер России обещает провести Мундиаль в сроки

Вице–премьер российского правительства, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко всерьез пообещал до 1 апреля ввести «Самара Арену» в эксплуатацию. Это самый проблемный стадион Мундиаля.

Сроки введения стадиона для «Самара Арены» перенесены на 2018 год. Отставание зафиксировано. Об этом сообщает самарский информационно-аналитический портал «Засекин.Ru».

Строящаяся по–прежнему с отставанием от графика «Самара Арена» будет введена в эксплуатацию до 1 апреля 2018 года. Об этом на пресс–конференции, приуроченной к жеребьевке чемпионата мира футболу, заявил вице–премьер российского правительства, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Россия очень ответственно подошла к подготовке, есть поддержка на государственном уровне, миллионы вовлечены – госорганы, муниципалитеты, различные организации. Все гарантии, которые мы предоставили Международной федерации футбола, мы исполняем, и думаю, Инфантино может это подтвердить. Мы приняли закон, который прописывает различные вопросы – таможенные и прочие. Вся программа близка к завершению. Чемпионат мира оставит большое наследие регионам. Пять стадионов уже функционируют, из семи оставшихся – шесть будут готовы до конца года, а в Самаре введем стадион в эксплуатацию до 1 апреля. Затем пройдут по два–три тестовых матча, а в мае передадим ФИФА”, – цитирует ТАСС слова Виталия Мутко.

Как писал «Засекин», 22 ноября полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном Михаил Бабич в ходе инспекции саранского мундиального стадиона заявил, что считает «ситуацию с подготовкой к чемпионату мира в Самаре достаточно напряженной».

«Казань давно готова. После Универсиады практически весь объем был завершен, сейчас идет, что называется, донастройка под стандарты ФИФА. Ситуацию с подготовкой к чемпионату мира в Самаре считаю достаточно напряженной. Там недавно работала очередная комиссия ФИФА, работали наши коллеги из Минстроя и Минспорта. Делаем все возможное для того, чтобы те графики, которые установлены, были соблюдены при должном качестве работ», – поведал журналистам господин Бабич. При этом полпред отметил, что в Нижнем Новгороде «все работы идут в соответствии с графиком, комиссия ФИФА тоже дала Нижнему достаточно высокую оценку». Практически вошла в график, по оценке Бабича, и Мордовия, хотя «у руководства федерального округа была серьезная озабоченность».

Напомним, что на «Самара Арене» с полугодовым опозданием наконец–то завершилась процедура так называемого раскружаливания. Этот технический термин, благодаря постоянным тревогам чиновников ФИФА и многочисленным медийным скандалам, уже стал для жителей Самары неразрывной частью особого местного фольклорного диалекта.

«Сроки введения стадиона для «Самара Арены» перенесены на 2018 год. Отставание зафиксировано. Это честная информация, нечего тут скрывать. Но правда и в том, что отставание сокращается, хотя оно есть еще. Но с каждым днем оно сокращается. Нами предпринимаются все усилия. Принимаются все меры, чтобы сроки наверстать. Купол освободили, один козырек уже смонтирован. До 5 декабря должны смонтировать второй козырек. Это позволит нам приступить к укладке газона. Да, в зимний период. Будем делать парник. Сделаем все, чтобы наверстать упущенное в предыдущее время. Было селекторное совещание. Я единственный губернатор в нем участвовал, потому что только у нас отставание. Но у меня нет никаких сомнений, что мы вовремя сдадим стадион. Виталий Леонтьевич распорядился, что даст нам усиление. И уже в апреле мы проведем в Самаре тестовые матчи», – заверил телезрителей врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров 28 ноября в ходе эфира региональной программы «Главная тема».

Отметим, что руководитель пресс–службы генерального подрядчика строительства «Самара Арены» выразила 8 ноября убежденность в том, что банкротство подмосковной компании «Стальмонтаж–Электросталь», отвечавшей за монтаж металлоконструкций и раскружаливание, не помешает сдать в эксплуатацию самарский стадион «в допустимый срок».

«Несмотря на все эти сложности и с учетом всех изменений по металлоконструкциям, мы идем по графику. По постановлению правительства завершение строительно–монтажных работ — 2017 год, ввод в эксплуатацию — в 2018 году. В случае же банкротства «Стальмонтаж–Электростали» ответственность за строительство объекта и долги банкрота лягут на плечи генподрядчика. У нас заключен контракт с заказчиком стадиона ФГУП «Спорт–Инжиниринг», по которому генеральный подрядчик, то есть «ПСО «Казань», несет ответственность за строительство объекта, в том числе и за долги банкрота. Компания «Стальмонтаж–Электросталь» получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. Мы предполагаем, что компания «Стальмонтаж–Электросталь» специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металллоконструкций на стадионе «Самара Арена», уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками. Компания «Стальмонтаж–Электросталь» сорвала сроки выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций и ПСО «Казань» пришлось привлекать дополнительные силы, чтобы войти в график. Сейчас на стадионе закончилось раскружаливание купола. Также ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории», — передал ТАСС слова пресс–секретаря «ПСО «Казань» Светланы Брайловской.

В свою очередь, строительная компания «Татдорстрой» обратилась с заявлением в полицию об уголовном преследовании генерального директора ООО «Стальмонтаж–Электросталь» Сергея Уласевича за хищение более двух с половиной миллиардов рублей при строительстве стадиона в Самаре. Однако подмосковная компания считает все претензии к себе необоснованными и уже подала встречный иск.

Напомним, что единственный остающийся без газона и отстающий от графика строительства мундиальный стадион России, несмотря на экстренные меры и усилия федеральных и региональных властей, до недавнего времени вызывал особые «переживания» функционеров ФИФА и федеральных чиновников.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

В связи с анти–допинговым скандалом российский комментатор Дмитрий Губерниев позволил себе хамство в адрес президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Речь у Дмитрия Губерниев в его хамской выпадке идет о признаниях экс-глава Московской анти–допинговым лаборатории Григорием Родченковым о попытке подлога допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко.

«Засекин.Ru»