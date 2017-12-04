Советы российским либералам от Айдера Муждабаева

«Снимать имперское проклятие русские либералы должны начать с себя», – Айдер Муждабаев.

Мне кажется, я сказал все честно, как есть. Спасибо Александра Агеева за эту запись:

Выступление на “IV форуме свободной России” в Вильнюсе, 04.12.17, Айдера Муждабаева, российский и украинского блогера, медиаменеджера, заместителя генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR», члена Союза крымских татар Москвы.

Звернувся тут у Вільнюсі до російських лібералів. Мне кажется, я сказал все честно, как есть. Спасибо Александра Агеева за эту запись. Опубліковано Айдером Муждабаєвим 4 грудня 2017 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что, по мнению, некоторых российских политиков проводимый в Вильнюсе форум – «абсолютно бесполезное мероприятие». Подобное мнение складывается из-за отсутствия практических результатов.

Айдер Муждабаев