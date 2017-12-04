Как Россия теряет космос

«Как мы прое…ваем космос», – Илья Варламов

Как и почему происходит российское падение? Об этом рассуждает Илья Варламов в своем «Живом Журнале».

Космос всегда считался нашим достоянием, нашей гордостью. Гагарин, Королев – эти имена знает весь мир. Но сегодня ракеты не летят. Около недели назад на космодроме «Восточный» очень неудачно запустили ракету. Все 19 дорогостоящих спутников, которые она должна была вывести на орбиту, просто рухнули в Атлантический океан. И судя по имеющейся информации, авария произошла из-за того, что специалисты перепутали космодромы и вбили в полетное задание параметры для запуска с «Байконура». Хотя запуск, напомню еще раз, производился с «Восточного».

Как же так вышло, что все прое…ли? Я говорил со многими нашими специалистами, кто занимается космическими программами, и все как один с грустью признают, что все просрали. Ладно, я же не специалист, чего мне судить? Но давайте все-таки разберемся.

Я просто решил полистать вакансии в структурных подразделениях и дочерних компаниях «Роскосмоса».

Инженер-электроник

Государственный ракетный центр имени академика Макеева — головной разработчик жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения

Зарплата — 11 983 рубля

Инженер-конструктор

Научно-производственное предприятие «Турбонасос», которое занимается разработкой, изготовлением, испытаниями и сервисом насосов, турбин и энергетических систем для ракетно-космической отрасли

Зарплата — 20 000 рублей

Инженер-программист

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Семихатова, которое занимается разработкой и изготовлением систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники

Зарплата — от 23 000 рублей

Инженер-технолог

ОКБ «Факел», которое занимается разработкой электрических ракетных двигателей

Зарплата — от 23 000 рублей

Главный инженер

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения с крупнейшей экспериментальной базой ракетно-космической отрасли

Зарплата — от 23 200 до 30 000 рублей

Как так вышло, что инженеры на ведущих космических предприятиях получают меньше, чем официантки в «Шоколаднице»? Это же блядство. Ну нельзя платить сумасшедшей Поклонской в Думе 400 000, а инженеру, который отвечает за будущее нашей страны — 20 000. Нельзя. Это позор. Невообразимое блядство, которое просто в голове не укладывается. Ни один нормальный человек, которому надо кормить семью, растить детей, не пойдет работать в «Роскосмос». Талантливые ребята, которые могли бы поднимать космическую промышленность, просто уезжают из страны.

Может быть, у «Роскосмоса» нет денег? Может быть, эти бляди еле сводят концы с концами? Да нет, они просто о…ели!.

Илья Валамов, «Живой Журнал»