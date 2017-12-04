Сербский наемник планирует заработать на гуманитарке для Донбасса и отдать долг

Новый поворот в деле сербских наемников. После публикации материала Донбас.Реалии один из боевиков начал открыто угрожать редакции.

Между тем, один из самых распиаренных российскими СМИ боевик из Сербии, который воюет на Донбассе, Деян Берич снова напомнил о себе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Журналисты Радио Свобода приехали в Сербию в село Путинцев – на родину Берич. Здесь о нем помнят как о идеолога «русского мира», а как о горе-бизнесмена. Его фирма, которая занимается заменой окон, погрязла в долгах.

«Он не может приехать, я бы так сказал. Он должен вернуть долги прежде чем вернуться, возможно, он взял в долг у ростовщиков. Не могу знать точно. Но, очевидно, дело в задолженности перед ростовщиками, я так думаю », – рассказал Радио Свобода сосед Берич Небойша Чуич.

Оказалось, Берич не сразу попал на Донбасс. До поездки на фронт боевик работал на олимпийском строительстве в Сочи. Вот что он рассказал в одном из интервью: «Я хорошо работал, но хозяин и куратор меня обманули – не хотели платить и оформлять. В эти дни достигла кульминации кризис в Крыму. Поскольку терять мне было нечего, я сел в автобус и записался в добровольцы ».

По словам бывшего друга Берич, он задолжал 12000 евро. Вернул чуть больше половины.

«Мы переписывались, и он все время говорил:« Скоро ». Я его спрашиваю: «Ну, как скоро? Тебе же платят ». А он: «Не платят, я здесь борюсь, получаем несчастные 200 евро, за которые я живу месяц», – рассказывает друг Берич Власти Павлович-Пая.

Приезд журналистов Радио Свобода в родное село сербского снайпера разозлил его. В ответ он разместил в YouTube видеообращение с угрозами: «Вы дорого заплатите за каждую ложь, которую вы сказали».

В своем десятиминутном ролике Берич много угрожал журналистам: «Если дело дойдет до этого, власти Сербии изменится, господа из« Свободы », которые там были, вы заплатите за это».

«Радио Свобода»