В России решили судить вождя Луганского переворота

В России завели уголовное дело на луганского вождя Игоря Корнета. В Следкоме РФ считают боевика причастным к сокрытию факта убийства россиянина из своей личной охраны.

Устроивший переворот в Луганске “министр внутренних дел ЛНР” Игорь Корнет стал фигурантом дела об убийстве военного из России, которое расследует Следственный комитет РФ. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на источник РБК в Следкоме.

Следком РФ расследует убийство в ноябре 2016 года россиянина Артема Булгакова, который числился в охране Корнета. Предполагается, что Корнет и заместитель “генерального прокурора ЛНР” Сергей Горенко причастны к сокрытию следов преступления.

По данным источников, следствие установило, что в день убийства Булгаков находился в здании так называемого “МВД” в Луганске, и между ним и еще несколькими боевиками возникла конфликтная ситуация. Один из боевиков направил на россиянина огнестрельное оружие, тот пытался левой рукой отвести его от себя, но после выстрела пуля прошла насквозь через руку и попала Булгакову в грудь.

По данным следствия, Корнет приказал оцепить помещение и оформить инцидент как гибель в результате неосторожного обращения с оружием. После этого он выпустил “приказ” о привлечении одного из боевиков к “дисциплинарной ответственности”, из пистолета которого якобы застрелился Булгаков. Кроме того, источники утверждают, что Следком в ближайшее время направит Корнету повестку на допрос в рамках общего уголовного дела по преступлениям на территории Украины.

«Фокус»