Посягнувшего на суверенитет Украины россиянина осудят заочно

Суд разрешил заочное расследование против депутата Госдумы Затулина. 12 сентября Затулина объявили в розыск.

Следственный судья Печерского райсуда Киева 1 декабря предоставил военной прокуратуре разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении депутата Государственной Думы Российской Федерации Константина Затулина. Об этом сообщается портал «Левый Берег» со ссылкой на сайт Генпрокуратуры Украины.

Уголовное производство против первого заместителя председателя комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ и директора Института стран СНГ было возбуждено 20 октября 2015 года. Константин Затулин подозревается в совершении в период февраля-марта 2014 уголовных правонарушений, “связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 5 ст. 27, ч. 2 т. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины)”.

12 сентября 2017 года Затулина объявили в государственный розыск, 26 сентября 2017 суд предоставил разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

После проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительный акт в отношении Затулина будет передан в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

Напомним, 30 сентября 2016 года военная прокуратура получила разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении другого подозреваемого в этом же производстве – советника Президента Российской Федерации Сергея Глазьева.

В августе прошлого года Генпрокуратура Украины опубликовала видео с доказательствами причастности Глазьева и Затулина к посягательству на территориальную целостность Украины, а также развязыванию и ведению войны против нашей страны.

«Левый Берег»