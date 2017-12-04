В Вильнюсе начал свою работу очередной «Форум свободной России»

Мероприятие уже окрестили «абсолютно бесполезным».

3 декабря начал работу каспаровский и уже IV по счёту «Форум свободной России» в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политота».

Достаточно занятно, что в работе 5 секции под наименованием «Назвать преступников поимённо. О работе по составлению санкционного списка» 4 декабря должен принять участие сотрудник ФБК из раздела расследований Никита Кулаченков. А ранее днём на панели «Российская оппозиция, её состояние, лидеры и тактика на предстоящих выборах» в роли спикера выступил член центрального совета «Партии прогресса» Владимир Ашурков, также весьма близкий к Навальному, пусть и находящийся сейчас в эмиграции.

И это при весьма прохладном (если говорить мягко) отношении к Навальному со стороны многих именитых участников форума. Так, сам Гарри Каспаров в одном из своих интервью прямо заявлял, что «Кремль будет бенефициарием выдвижения Навального», работающего на легитимность путинского режима.

Ранее Каспаров не раз жестко критиковал Навального, обвиняя того в соглашательской позиции с Кремлём. Вот и в одной из своих последних публикаций, которая, кстати, размещена как раз на сайте «Форума свободной России» , оппозиционный шахматист напомнил о предыдущей ошибке Навального. Дескать, это он во многом виноват в том, что электоральный цикл 2011–2012 годов «обернулся «болотным делом» и полной зачисткой политического пространства в России».

«Строго говоря, позиция сторонников Навального и сегодня является не вполне последовательной, поскольку переход к тактике бойкота они ставят в зависимость от отказа Навальному в регистрации. Необходимо отдавать себе отчёт в том, что неизбежный недопуск Навального будет далеко не единственным и даже не первым в ряду факторов, не позволяющих считать предстоящие выборы настоящими выборами», – заявил Каспаров.

Сам же Алексей Анатольевич сходки «сбитых лётчиков» в Вильнюсе никак не комментирует, дабы не нести лишних репутационных издержек. Впрочем, представители «команды Навального» не считают нужным сдерживать свой скепсис и ухмылку, например, глава избирательного штаба Навального Леонид Волков в интервью «Новой Газете» заявил, что «Форум свободной России – очень странное мероприятие». А бывший чиновник и бывший председатель партии ДемВыбор Владимир Милов, сейчас отвечающий у Навального за экономическую программу, так и вовсе ранее называл Форум cвободной России «абсолютно бесполезным мероприятием», однако, это не мешало ему каждый раз сепаратно посылать в кулуары форума своё доверенное лицо…

Приближение даты президентских выборов заставляет лидеров всех сил несистемной оппозиции искать новых тактических союзников против Кремля на почве вероятного бойкота? Или это такое проявление «дружбы против» другого видного конкурента на «рынке оппозиционных услуг» – Михаила Борисовича Ходорковского и его проектов, ведь соревнование в узких рамках несистемной оппозиции за сторонников и скудеющие ресурсы только усиливается? Будем следить за развитием событий.

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