Остановить утечку мозгов из Украины

С подобной проблемой столкнулись многие восточноевропейские страны.

Что стало наибольшей объективной проблемой, с которой столкнулась Украина в процессе евроинтеграции? На мой взгляд, ответ очевиден, пишет для «Европейской Правды» доктор экономики, адъюнкт-профессор Hanken School of Economics Петер Зашев, живущий в Финляндии.

Впрочем, Украина не одинока. С подобной проблемой столкнулись многие восточноевропейские страны. Их опыт может быть полезным для Украины, ведь эта проблема имеет решение.

Мы живем в мире с изобилием денег и идей. Однако для воплощения этих идей в жизнь одних лишь денег недостаточно – необходимы талантливые люди. Что такое талантливый человек? Это сочетание хорошего образования, знания языков, профессиональных умений, силы характера и любознательности ума.

Таких людей немного! И на таких людей огромный спрос – как на Востоке, так и на Западе.

Во многих странах Восточной Европы дефицит талантливых людей усугубляется значительно быстрей. Почему? Частично – из-за качества образования. Частично – вследствие демографического кризиса. Однако основной причиной является притягательная сила Евросоюза, который также нуждается в талантливых людях и может предложить лучшие условия.

Чем западные члены Евросоюза успевают привлечь талантливых людей? Помимо очевидно значительно более высокой заработной платы, есть еще такие факторы:

– возможность развиваться как профессионал в обществе, которое в целом построено на основе меритократии;

– комфортное существование – как в плане экологии, так и в плане ежедневного быта своей семьи;

– эффективное взаимодействие с государством.

Все три причины исключительно важны!

Почему хорошим специалистам нет причин участвовать в заведомо нечестной системе, где профессиональный рост и благополучие зависят не столько от способностей и усердия, как от лояльности? Логика очень проста: если живем лишь раз, почему я буду зарабатывать меньше и жить хуже в ситуации, когда мой талант глобально конвертируем и я могу обеспечить себе и своей семье значительно лучшие условия жизни за рубежом? Зачем тратить месяц времени и море нервов для получения элементарной госуслуги, если во многих странах это можно сделать за 10 минут?

Насколько велика эта проблема? Чрезвычайно! Все восточноевропейские страны теряют людей. Показательный факт – из украинцев, переезжающих в ЕС, 40% – люди с высшим образованием.

Как изменить эту ситуацию? Это способны сделать два основных игрока: государство и работодатели.

Тут можно пойти легкой дорогой (предпочитаемой многим) и во всем обвинить государство: “то не сделали, то развалили, то усложнили…” и т.д. И это в целом верно – государственные институты в многих странах Восточной Европы, мягко сказано, оставляют желать лучшего.

Но на мой взгляд, значительно легче и быстрее ситуацию можно изменить, если работодатели поймут, насколько тактическая выгода от дешевой рабочей силы для них стратегически пагубна.

В любом учебнике менеджмента написано: нельзя построить компанию класса А с сотрудниками класса Б! А талантливые сотрудники стоят денег и требуют к себе определенного уважительного отношения! Причем деньги не на уровне “30% выше среднего для нашего города”, а на вполне европейском уровне.

Это также требует переосмысления бизнес-модели: в чем наше конкурентное преимущество? И на мой взгляд, очевидно, что оно не может быть в дешевизне рабочей силы.

Какая может быть альтернатива? Ничего не менять! И тогда Украина пойдет вслед за другими восточноевропейскими членами Евросоюза, где дома остаются пенсионеры, перспектив все меньше и меньше, а талантливых людей найти все сложнее.

В конечном итоге бизнес понимает пагубность своих стратегий, однако изменить ситуацию уже невозможно.

Искренне надеюсь, что Украина извлечет урок из предыдущего опыта стран Восточной Европы.

И поскольку надеяться на политиков маловероятно, я скорее хочу положиться и апеллировать к более стратегическому мышлению работодателей!

Петер Зашев, «Европейская Правда»