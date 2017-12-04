Украина намерена присоединиться к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности

Благодаря участию в работе Центра Украина получит доступ к базе знаний и лучших практик по энергетической безопасности стран-членов НАТО.

Правительство Украины одобрило проект распоряжения президента Украины «О предоставлении полномочий И. Насалику на подписание Письма о намерениях относительно партнерства Украины с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности», сообщаетсяна официальной Facebook-странице Офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Уряд схвалив проект Розпорядження Президента України «Про уповноваження І. Насалика на підписання Листа про наміри стосо… Опубліковано Офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 1 грудня 2017 р.

«В свою очередь, Украина может также стать контрибутором в вопросах безопасности, особенно с учетом опыта противодействия гибридным угрозам, с которыми Украина имеет дело каждый день», – отмечают в Офисе вице-премьера.

Сообщается, что недавно Минэнергоугля провело совместные командно-штабные учения по защите критической электроэнергетической инфраструктуры, которые получили высокую экспертную оценку партнеров по Североатлантическому альянсу.

«Украина будет развивать активное взаимодействие и с другими Центрами НАТО передового опыта по разным отраслевым направлениям. Система центров передового опыта НАТО является мощным инструментом, который позволяет государствам-членам и странам партнерам обмениваться опытом и улучшать их функциональную совместимость», – говорится в сообщении.

«Гуляй Поле»