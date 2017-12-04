Российский комментатор нахамил украинскому спортивному чиновнику в прямом эфире

Российский комментатор Дмитрий Губерниев нахамил президенту Федерации биатлона Украины Владимиру Брынзаку.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на заявления информатора Григория Родченкова. Об этом сообщает «Depo.Сектор».

В заявлении шла речь о том, что российские спортивные чиновники хотели испортить допинг-пробу Виты Семеренко на Олимпиаде в Сочи.

«Судя по последним события, которые освещаются в прессе, я уже ничем не удивляюсь. Могло быть и такое. Для победы на «домашней» Олимпиаде чиновники могли использовать все средства. Была высокая степень ответсвености перед властями за результат», – прокомментировал Владимир Брынзак информацию озвученную Григорием Родченковым о попытке подлога допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Совершенно неожиданно на эти слова в прямом эфире «Матч ТВ» решил ответить комментатор Дмитрий Губерниев, который нахамил Владимиру Брынзаку:

«Я долго думал, как ответь!? Отвечу словами Астрид Линдгрен, вспомните Карлсона в блестящем переводе великой Лилианы Лукиной. Помните Карлсон спрашивал Фрекен Бок: «Ты перестала пить коньяк по утрам?». «Нет! Не перестала» – ответил Малыш. «Жаль!» – ответил Карлсон – «Пьянство до добра не доводит», – заявил в прямом эфире Дмитрий Губерниев.

«Гуляй Поле» сообщало от том, что допинг-пробу биатлонистки Виты Семеренко, пытались испортить в Московской антидопинговой лаборатории накануне Олимпиады-2014 в Сочи. Так же сообщалось, что российскую олимпийскую сборную могут допустить к участию в Зимней Олимпиаде-2018. Решение об этом должно быть принято 5 декабря.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Depo.Сектор»