123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Российский комментатор нахамил украинскому спортивному чиновнику в прямом эфире

«Depo.Сектор»
04 декабря 2017

Российский комментатор Дмитрий Губерниев нахамил президенту Федерации биатлона Украины Владимиру Брынзаку.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на заявления информатора Григория Родченкова. Об этом сообщает «Depo.Сектор».

В заявлении шла речь о том, что российские спортивные чиновники хотели испортить допинг-пробу Виты Семеренко на Олимпиаде в Сочи.

«Судя по последним события, которые освещаются в прессе, я уже ничем не удивляюсь. Могло быть и такое. Для победы на «домашней» Олимпиаде чиновники могли использовать все средства. Была высокая степень ответсвености перед властями за результат», – прокомментировал Владимир Брынзак информацию озвученную Григорием Родченковым о попытке подлога допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Владимир Брынзак

Совершенно неожиданно на эти слова в прямом эфире «Матч ТВ» решил ответить комментатор Дмитрий Губерниев, который нахамил Владимиру Брынзаку:

«Я долго думал, как ответь!? Отвечу словами Астрид Линдгрен, вспомните Карлсона в блестящем переводе великой Лилианы Лукиной. Помните Карлсон спрашивал Фрекен Бок: «Ты перестала пить коньяк по утрам?». «Нет! Не перестала» – ответил Малыш. «Жаль!» – ответил Карлсон – «Пьянство до добра не доводит», – заявил в прямом эфире Дмитрий Губерниев.

«Гуляй Поле» сообщало от том, что допинг-пробу биатлонистки Виты Семеренко, пытались испортить в Московской антидопинговой лаборатории накануне Олимпиады-2014 в Сочи. Так же сообщалось, что российскую олимпийскую сборную могут допустить к участию в Зимней Олимпиаде-2018. Решение об этом должно быть принято 5 декабря.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Depo.Сектор»

Tags: Вита Семеренко, Владимир Брынзак, Григорий Родченков, Дмитрий Губерниев, допинг-скандал, Россия, спортсмены, Украина, хамство

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены