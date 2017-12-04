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Новости

Российское консульство в Киеве переоформляет недвижимость в ОРДЛО

«Деловая Столица»
04 декабря 2017

Российское консульство в Киеве незаконно «нотариально заверяет» сделки с недвижимостью на Донбассе.

Получить такой необходимый документ от консульства России – дело не из простых. Прежде чем прийти, нужно записаться на прием. Кого угодно туда не пускают. Перед тем, как назначить дату визита, секретарь выведывает все данные о недвижимости, имуществе и родственниках. Далее эти данные проверяют, а потом назначают дату и время встречи, сообщает «Деловая Столица» со ссылкой на материалы расследования телеканала «ТСН».

При этом в Министерство иностранных дел (МИД) Украины этими обстоятельствами глубоко обеспокоены. Сейчас дипломаты готовят ноту в российское дипломатическое ведомство и решают, какие санкции применить к консулу России и его заместителям.

«Деловая Столица»

Tags: донбасс, консульство, мид рф, МИД Украины, недвижимость, нота, ОРДЛО, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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